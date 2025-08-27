augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Téli időszámítás

1 órája

Idén korábban jön az őszi óraátállítás, mutatjuk, mikor kell cselekedni

Címkék#óraátállítás 2025#őszi óraátállítás#óraátállítás#téli időszámítás

Hamarosan kezdetét veszi a téli időszámítás. Az őszi óraátállítás sokakat érint, mégis kevesen tudják pontosan, mikor kell áttekerni a mutatókat. Mutatjuk a részleteket.

Kovács Alexandra

Néhány napig még tart a nyár, de az éjszakák már hűvösek, és az iskolakezdés közeledtével egyre rövidülnek a nappalok is. Ez azt is jelenti, hogy hamarosan elérkezik a 2025-ös őszi óraátállítás, amely az elmúlt évekhez képest korábban lesz.

korábban kezdődik a téli időszámítás, ekkor lesz az őszi óraátállítás,
Korábban kezdődik az őszi óraátállítás
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Ez 2025-ben október 26-ra virradó éjszaka esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.

Ez a dátum az elmúlt években így alakult:

  • 2024-ben: október 27.
  • 2023-ban: október 29.
  • 2022-ben: október 30.

Látható, hogy idén az óraátállítás a megszokottnál korábban érkezik.

Az óraátállítás hatása a szervezetre

Sokan tapasztalják, hogy a biológiai óra nehezen alkalmazkodik a hirtelen változáshoz. Lakatos Ágnes természetgyógyász szerint az óraátállítás:

  • megzavarja a kortizol-melatonin ritmust,
  • alvászavarokat, fáradtságot, hangulatingadozást okozhat,
  • növelheti a vérnyomásproblémák, a stroke és az infarktus kockázatát,
  • emésztési panaszokat, puffadást, immunrendszeri gyengülést válthat ki.

Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz

A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra:

  • Fokozatos ébresztés: minden nap 10–15 perccel korábban kelni.
  • Több természetes fény: a nappali séták segítik a bioritmust.
  • Egészséges életmód: kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet.
  • Korai lefekvés: lefekvés előtt kerüljük a képernyőket és a kék fényt.

Kerülendő: alkohol, koffein, cukor, valamint esti telefonozás, mert mind rontják az alvásminőséget.

Mi lesz az óraátállítás jövője?

Az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan, és továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani.

Magyarország részéről Gulyás Gergely korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.

 

