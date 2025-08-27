Idén korábban jön az őszi óraátállítás, mutatjuk, mikor kell cselekedni

Néhány napig még tart a nyár, de az éjszakák már hűvösek, és az iskolakezdés közeledtével egyre rövidülnek a nappalok is. Ez azt is jelenti, hogy hamarosan elérkezik a 2025-ös őszi óraátállítás, amely az elmúlt évekhez képest korábban lesz.

Korábban kezdődik az őszi óraátállítás

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Ez 2025-ben október 26-ra virradó éjszaka esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.

Ez a dátum az elmúlt években így alakult:

2024-ben: október 27.

2023-ban: október 29.

2022-ben: október 30.

Látható, hogy idén az óraátállítás a megszokottnál korábban érkezik.

Az óraátállítás hatása a szervezetre

Sokan tapasztalják, hogy a biológiai óra nehezen alkalmazkodik a hirtelen változáshoz. Lakatos Ágnes természetgyógyász szerint az óraátállítás:

megzavarja a kortizol-melatonin ritmust ,

, alvászavarokat, fáradtságot, hangulatingadozást okozhat,

növelheti a vérnyomásproblémák, a stroke és az infarktus kockázatát ,

, emésztési panaszokat, puffadást, immunrendszeri gyengülést válthat ki.

Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz

A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra:

Fokozatos ébresztés : minden nap 10–15 perccel korábban kelni.

: minden nap 10–15 perccel korábban kelni. Több természetes fény : a nappali séták segítik a bioritmust.

: a nappali séták segítik a bioritmust. Egészséges életmód : kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet.

: kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet. Korai lefekvés: lefekvés előtt kerüljük a képernyőket és a kék fényt.

Kerülendő: alkohol, koffein, cukor, valamint esti telefonozás, mert mind rontják az alvásminőséget.

Mi lesz az óraátállítás jövője?

Az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan, és továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani.