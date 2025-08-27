1 órája
Idén korábban jön az őszi óraátállítás, mutatjuk, mikor kell cselekedni
Hamarosan kezdetét veszi a téli időszámítás. Az őszi óraátállítás sokakat érint, mégis kevesen tudják pontosan, mikor kell áttekerni a mutatókat. Mutatjuk a részleteket.
Néhány napig még tart a nyár, de az éjszakák már hűvösek, és az iskolakezdés közeledtével egyre rövidülnek a nappalok is. Ez azt is jelenti, hogy hamarosan elérkezik a 2025-ös őszi óraátállítás, amely az elmúlt évekhez képest korábban lesz.
Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?
Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Ez 2025-ben október 26-ra virradó éjszaka esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.
Ez a dátum az elmúlt években így alakult:
- 2024-ben: október 27.
- 2023-ban: október 29.
- 2022-ben: október 30.
Látható, hogy idén az óraátállítás a megszokottnál korábban érkezik.
Az óraátállítás hatása a szervezetre
Sokan tapasztalják, hogy a biológiai óra nehezen alkalmazkodik a hirtelen változáshoz. Lakatos Ágnes természetgyógyász szerint az óraátállítás:
- megzavarja a kortizol-melatonin ritmust,
- alvászavarokat, fáradtságot, hangulatingadozást okozhat,
- növelheti a vérnyomásproblémák, a stroke és az infarktus kockázatát,
- emésztési panaszokat, puffadást, immunrendszeri gyengülést válthat ki.
Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz
A szakértők szerint érdemes már néhány nappal előbb felkészülni az átállásra:
- Fokozatos ébresztés: minden nap 10–15 perccel korábban kelni.
- Több természetes fény: a nappali séták segítik a bioritmust.
- Egészséges életmód: kiegyensúlyozott étrend és mozgás támogatja a szervezetet.
- Korai lefekvés: lefekvés előtt kerüljük a képernyőket és a kék fényt.
Kerülendő: alkohol, koffein, cukor, valamint esti telefonozás, mert mind rontják az alvásminőséget.
Mi lesz az óraátállítás jövője?
Az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.
Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan, és továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani.
Magyarország részéről Gulyás Gergely korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.
Problémák vannak a nagykőrösi ivóvízzel, ezt kell tudni a jelenlegi helyzetről