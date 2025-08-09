Ezreket vonzó látványos nomád vonulással tisztelegtek őseink előtt Bugacon – galériával, videóval

A puszta, a táj, melyen egykor a magyarok vonultak be és telepedtek meg, szimbólummá vált, a szabadság, az otthon és a hazaszeretet szimbólumává. Augusztus 8. és 10. között újra megtelt élettel és emlékezőkkel a helyszín, az idei Ősök Napja is sokakat vonzott Bugacra. Nomád vonulás, íjász és lovas programok, hagyománybemutatók és megannyi más várta az érkezőket szombaton.

Ezreket vonzott az Ősök Napja

Fotó: Mócza Milán

Nincs Ősök Napja felvonulás nélkül

A délelőtt nomád vívóversennyel kezdődött, majd íjászversennyel, lovas ügyességi vetélkedővel, vadászkutya bemutatóval folytatódott. A csodaszarvas legendája című lovas színdarabot is megnézhették az érdeklődők. Miután pedig delet ütött az óra, következett a nap egyik fénypontjára, a nomád vonulásra, melyen több száz, ha nem ezer hagyományőrző vonult be régi, nomád viseletben,

sólymokkal,

lovakkal,

tevékkel,

bivalyokkal,

szekerekkel.

Ezt követően seregszemle következett, majd a díszvendégek kaptak szót. Szabó László, Bugac polgármestere, illetve a testvérváros, Uchisar polgármestere, Osman Süslü, valamint Bíró András Zsolt, a rendezvény főszervezője és a Magyar Turán Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A délután változatos programokkal, tereprendezéssel, bemutatókkal folytatódott.