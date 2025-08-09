50 perce
Ezreket vonzó látványos nomád vonulással tisztelegtek őseink előtt Bugacon – galériával, videóval
Kürtök, íjak, jurták, lovak és megannyi hagyományőrző várta az érdeklődőket Bugacon. Pénteken vette kezdetét idei Ősök Napja, a háromnapos esemény fénypontja szombaton ezreket vonzott a pusztába.
A puszta, a táj, melyen egykor a magyarok vonultak be és telepedtek meg, szimbólummá vált, a szabadság, az otthon és a hazaszeretet szimbólumává. Augusztus 8. és 10. között újra megtelt élettel és emlékezőkkel a helyszín, az idei Ősök Napja is sokakat vonzott Bugacra. Nomád vonulás, íjász és lovas programok, hagyománybemutatók és megannyi más várta az érkezőket szombaton.
Nincs Ősök Napja felvonulás nélkül
A délelőtt nomád vívóversennyel kezdődött, majd íjászversennyel, lovas ügyességi vetélkedővel, vadászkutya bemutatóval folytatódott. A csodaszarvas legendája című lovas színdarabot is megnézhették az érdeklődők. Miután pedig delet ütött az óra, következett a nap egyik fénypontjára, a nomád vonulásra, melyen több száz, ha nem ezer hagyományőrző vonult be régi, nomád viseletben,
- sólymokkal,
- lovakkal,
- tevékkel,
- bivalyokkal,
- szekerekkel.
Ezt követően seregszemle következett, majd a díszvendégek kaptak szót. Szabó László, Bugac polgármestere, illetve a testvérváros, Uchisar polgármestere, Osman Süslü, valamint Bíró András Zsolt, a rendezvény főszervezője és a Magyar Turán Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A délután változatos programokkal, tereprendezéssel, bemutatókkal folytatódott.
Ősök napja - a magyar múlt ünnepe BugaconFotók: Mócza Milán
Bárki beléphetett a jurtákba
A kötött programok mellett számos egyéb látnivalóval és különlegességgel szolgált az esemény. A hagyományokhoz hű jurtákba ugyanis bárki beléphetett, átszellemülhetett, a vásáron megannyi hagyományos termékkel és emléktárggyal felszerelkezhetett, sólymot foghatott, íjászkodhatott és betekintést nyerhetett az ezer évvel ezelőtti életbe a kiállítások keretein belül. Este koncertekkel, táncházzal zárul a szombati nap. Ha lemaradt volna, akkor sem kell azonban aggódnia, vasárnap folytatódnak a programok.
