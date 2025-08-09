augusztus 9., szombat

Hagyományok

23 perce

Ezreket vonzó látványos nomád vonulással tisztelegtek őseink előtt Bugacon – galériával, videóval

Címkék#baon videó#hagyományőrzés#Ősök Napja

Kürtök, íjak, jurták, lovak és megannyi hagyományőrző várta az érdeklődőket Bugacon. Pénteken vette kezdetét idei Ősök Napja, a háromnapos esemény fénypontja szombaton ezreket vonzott a pusztába.

Mócza Milán

A puszta, a táj, melyen egykor a magyarok vonultak be és telepedtek meg, szimbólummá vált, a szabadság, az otthon és a hazaszeretet szimbólumává. Augusztus 8. és 10. között újra megtelt élettel és emlékezőkkel a helyszín, az idei Ősök Napja is sokakat vonzott Bugacra. Nomád vonulás, íjász és lovas programok, hagyománybemutatók és megannyi más várta az érkezőket szombaton. 

Ősök Napja Bugacon, ezrek vettek részt az eseményen,
Ezreket vonzott az Ősök Napja
Fotó: Mócza Milán

Nincs Ősök Napja felvonulás nélkül

A délelőtt nomád vívóversennyel kezdődött, majd íjászversennyel, lovas ügyességi vetélkedővel, vadászkutya bemutatóval folytatódott. A csodaszarvas legendája című lovas színdarabot is megnézhették az érdeklődők. Miután pedig delet ütött az óra, következett a nap egyik fénypontjára, a nomád vonulásra, melyen több száz, ha nem ezer hagyományőrző vonult be régi, nomád viseletben, 

  • sólymokkal, 
  • lovakkal, 
  • tevékkel, 
  • bivalyokkal, 
  • szekerekkel.

Ezt követően seregszemle következett, majd a díszvendégek kaptak szót. Szabó László, Bugac polgármestere, illetve a testvérváros, Uchisar polgármestere, Osman Süslü, valamint Bíró András Zsolt, a rendezvény főszervezője és a Magyar Turán Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A délután változatos programokkal, tereprendezéssel, bemutatókkal folytatódott.

Ősök napja - a magyar múlt ünnepe Bugacon

Fotók: Mócza Milán

Bárki beléphetett a jurtákba

A kötött programok mellett számos egyéb látnivalóval és különlegességgel szolgált az esemény. A hagyományokhoz hű jurtákba ugyanis bárki beléphetett, átszellemülhetett, a vásáron megannyi hagyományos termékkel és emléktárggyal felszerelkezhetett, sólymot foghatott, íjászkodhatott és betekintést nyerhetett az ezer évvel ezelőtti életbe a kiállítások keretein belül. Este koncertekkel, táncházzal zárul a szombati nap. Ha lemaradt volna, akkor sem kell azonban aggódnia, vasárnap folytatódnak a programok.

 

 

