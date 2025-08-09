1 órája
Már javában zajlik a Kárpát-medencei magyarság ünnepe a bugaci pusztában
Fergeteges hangulat, jurták, páncélok és a bugaci puszta szépsége köszöntötte a látogatókat. Az Ősök Napja olyan rendezvény, ahol mindenki találhat magának való izgalmas programot, hiszen a választék sokszínűsége az ünnepségen végtelen.
Pénteken kezdődött meg Magyarország legnagyobb hagyományőrző eseménye az Ősök Napja, amely egész hétvégén várja a látogatókat. A rendezvényt immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a bugaci pusztában, ahol a meleg ellenére már pénteken is rengeteg vendég vett részt a programokon.
Az Ősök Napja, azaz a magyarság ünnepe
Az esemény szervezéséről nyilatkozott Nagy László ,az Ősök Napja sajtófőnöke, aki elárult, hogy olyan nagy az esemény, hogy a szervezése már egy éve tart, az építkezéseket pedig már két hónapja megkezdték. Minden évben felváltva rendezik meg az Ősök Napját és a Kurultájt, ami között az a különbség, hogy míg az Ősök Napja kifejezetten a Kárpát-medence szétesett magyarságának összetartó ünnepe, a Kurultáj inkább a keleti rokonnépekkel való összegyűlés, ahol a létszám is sokkal nagyobb, és a türk világból renget delegáció érkezik. Az esemény céljáról és üzenetéről ezt nyilatkozta a szervező: „Szerettünk volna egy olyan ünnepet, ahol a honfoglalás koráról, Szent Istvántól, és lényegében Árpád fejedelemtől egészen Attiláig megemlékezhetünk magyarságunkról.”
Ősök napja BugaconFotók: Brockmeyer Sophie
Az Ősök Napjával kapcsolatban azt is elárulta nekünk, hogy több mint 55 féle kulturális program közül lehet választani az ünnepség során, ahová a hagyományőrzőket, akik a programok alatt bemutatják tehetségüket, jelentkezések alapján választják ki – mondta Nagy László.
Sokszínű programok, tüzes lovasbemutatók
Augusztus 8-án már délben megnyitották az Ősök Napja vásárját, ahol különféle hagyományőrző ékszereket, fegyvereket, hangszereket, és ruházatot lehetett kapni, de emellett árultak különböző településekről származó kézzel készített tárgyakat is.
Az izgalmak négy órakor kezdődtek, amikor a Regélő Táltos Dobosok bejárták az egész Ősök Napja helyszínét, és a tömeggel együtt mentek végig az ünnepség összes állomásán. Ezután pedig a küzdőtéren megkezdődtek a főpróbák, ahol gyalogosok és lovasok mutatták be tehetségüket, 20 kilós páncélzatukkal a forró hőségben. Végül pedig a Bugaci Ménesbirtok tüzes csikósbemutatóját tartották meg, ahol a lovasok különböző régi játékokat mutattak be, például székfoglalót, csak éppen lovakkal kiegészítve, majd a sötétben tüzes, fáklyás mutatványokat is láthattak tőlük a nézők.
Mindeközben a színpadon a délután során a Fehér Holló Öskü és a Karabaksák, Agócs Gergely és Navratil Andrea, Misztrál együttes, Hungarica és végül a Hajdux zenekar adta meg a hangulatot.