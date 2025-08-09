Már javában zajlik a Kárpát-medencei magyarság ünnepe a bugaci pusztában

Pénteken kezdődött meg Magyarország legnagyobb hagyományőrző eseménye az Ősök Napja, amely egész hétvégén várja a látogatókat. A rendezvényt immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a bugaci pusztában, ahol a meleg ellenére már pénteken is rengeteg vendég vett részt a programokon.

Elkezdődött az Ősök Napja, a magyarság ünnepe

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az esemény szervezéséről nyilatkozott Nagy László ,az Ősök Napja sajtófőnöke, aki elárult, hogy olyan nagy az esemény, hogy a szervezése már egy éve tart, az építkezéseket pedig már két hónapja megkezdték. Minden évben felváltva rendezik meg az Ősök Napját és a Kurultájt, ami között az a különbség, hogy míg az Ősök Napja kifejezetten a Kárpát-medence szétesett magyarságának összetartó ünnepe, a Kurultáj inkább a keleti rokonnépekkel való összegyűlés, ahol a létszám is sokkal nagyobb, és a türk világból renget delegáció érkezik. Az esemény céljáról és üzenetéről ezt nyilatkozta a szervező: „Szerettünk volna egy olyan ünnepet, ahol a honfoglalás koráról, Szent Istvántól, és lényegében Árpád fejedelemtől egészen Attiláig megemlékezhetünk magyarságunkról.”