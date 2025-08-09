1 órája
Sólymokkal és lovakkal érkeztek a nomádok Bugacra, főorvosát gyászolja a halasi kórház
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy az Ősök Napja rendezvényén fergeteges a hangulat, indul a technikus képzés a Váriban, valamint, hogy a dzsessz fővárosa lett Kecskemét.
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ezreket vonzott az Ősök napja, gyászolja főorvosát a halasi kórház, illetve, hogy éles helyzetben bizonyítottak a Gripenek.
Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa”
Bár a fekvőkbringások még csodabogaraknak számítanak a hazai közutakon, de egyre népszerűbb a biciklizésnek ez a formája Magyarországon is. A fekvőkerékpárosok szerint sokkal kényelmesebb hátradőlve tekerni, így akár több száz kilométeres túrákat is képesek szenvedés nélkül megtenni.
Veszélyessé vált a népszerű strand vize, azonnal lezárták
A gondtalan nyári pihenésbe némi ürüm vegyült. A hatóság döntésének értelmében nem lehet fürdeni az egyik népszerű strandon.
Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget
Kecskemét ezekben a napokban méltán a dzsessz fővárosa. Hallva a dzsesszzenét, a fesztivál közönsége egyszerre érzi át a szabadságot, a csodálatos érzelmeket. A gazdag dallamvilág minden korosztálynak kiváló időtöltés, mi több feltöltődés a szürke hétköznapok után. A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény.
A közlekedők fele hibázik ebben a szituációban. Te közéjük tartozol?
A legtöbb sofőr számára ismerős szituációt hoztunk el ezen a héten, a többségük mégis elhasal éles helyzetben. Neked sikerül eltalálnod KRESZ-tesztünk helyes sorrendjét? Teszteld tudásod!
Akcióba lendültek a magyar Gripenek a balti légtérben, éles helyzetben bizonyítottak
Egy héttel azután, hogy a Magyar Honvédség átvette a balti légtérrendészeti szolgálatot, meg is történt az első éles riasztás. Augusztus 8-án szálltak fel a magyar Gripenek azonosítatlan repülőgépek miatt.
Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira
Akár 50 százalékkal is olcsóbban pihenhet, ha a nyár második felére időzíti a kikapcsolódást. A last minute nyaralás nemcsak pénztárcabarát megoldás, de valódi élménydömpinget is kínál – különösen akkor, ha Kecskemét környékéről indul útnak. Válogatott belföldi utazás tippeket gyűjtöttünk össze, amelyek akár már másnapi indulással is foglalhatók.
Indul a technikus képzés a Váriban, megváltoztatják az iskola nevét
Szeptembertől mint technikum működik tovább a Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium, adta hírül a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (KSZC). Az intézmény főigazgatója a technikus képzés elindításáról korábban beszélt már részletesen beszélt az iskola jubileumi ünnepségén.
Köztiszteletben álló főorvosát gyászolja a halasi kórház
Elhunyt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa. Dr. Darabos Judit 1977 óta dolgozott a kórházban – a hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.
Továbbra sem működik az EESZT, így juthat mégis hozzá a gyógyszeréhez
Péntek kora délután több hardverelem meghibásodása miatt leállás történt az elektronikus közigazgatási rendszerben – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A felhőalapú receptkiváltás jelenleg sem működik.
Brutális erővel repültek le a rolleresek a kétkerekűről, felkavaró videót tett közzé a rendőrség
Megrázó baleseti videóval sokkol a rendőrség, amelyben elektromos rollerek és autók ütközései láthatók. Az elektromos roller mára az egyik legveszélyesebb közlekedési eszközzé vált, ha nem tartjuk be a szabályokat.
Óriási területen borult lángba a szeméttelep, több településről riasztották tűzoltókat
Tűz ütött ki ezer négyzetméteren egy szeméttelepen, Kiskunhalas külterületén szombat délután.
Már javában zajlik az Ősök Napja a bugaci pusztában
Fergeteges hangulat, jurták, páncélok és a bugaci puszta szépsége köszöntötte a látogatókat. Az Ősök Napja olyan rendezvény, ahol mindenki találhat magának való izgalmas programot, hiszen a választék sokszínűsége az ünnepségen végtelen.