Sólymokkal és lovakkal érkeztek a nomádok Bugacra, főorvosát gyászolja a halasi kórház

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ezreket vonzott az Ősök napja, gyászolja főorvosát a halasi kórház, illetve, hogy éles helyzetben bizonyítottak a Gripenek.

Népszerű volt az Ősök Napja

Fotó: Mócza Milán

Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa”

Bár a fekvőkbringások még csodabogaraknak számítanak a hazai közutakon, de egyre népszerűbb a biciklizésnek ez a formája Magyarországon is. A fekvőkerékpárosok szerint sokkal kényelmesebb hátradőlve tekerni, így akár több száz kilométeres túrákat is képesek szenvedés nélkül megtenni.

Veszélyessé vált a népszerű strand vize, azonnal lezárták

A gondtalan nyári pihenésbe némi ürüm vegyült. A hatóság döntésének értelmében nem lehet fürdeni az egyik népszerű strandon.

Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget

Kecskemét ezekben a napokban méltán a dzsessz fővárosa. Hallva a dzsesszzenét, a fesztivál közönsége egyszerre érzi át a szabadságot, a csodálatos érzelmeket. A gazdag dallamvilág minden korosztálynak kiváló időtöltés, mi több feltöltődés a szürke hétköznapok után. A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény.

A közlekedők fele hibázik ebben a szituációban. Te közéjük tartozol?

A legtöbb sofőr számára ismerős szituációt hoztunk el ezen a héten, a többségük mégis elhasal éles helyzetben. Neked sikerül eltalálnod KRESZ-tesztünk helyes sorrendjét? Teszteld tudásod!

Akcióba lendültek a magyar Gripenek a balti légtérben, éles helyzetben bizonyítottak

Egy héttel azután, hogy a Magyar Honvédség átvette a balti légtérrendészeti szolgálatot, meg is történt az első éles riasztás. Augusztus 8-án szálltak fel a magyar Gripenek azonosítatlan repülőgépek miatt.

Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira

Akár 50 százalékkal is olcsóbban pihenhet, ha a nyár második felére időzíti a kikapcsolódást. A last minute nyaralás nemcsak pénztárcabarát megoldás, de valódi élménydömpinget is kínál – különösen akkor, ha Kecskemét környékéről indul útnak. Válogatott belföldi utazás tippeket gyűjtöttünk össze, amelyek akár már másnapi indulással is foglalhatók.