Összefoglaló

1 órája

Sólymokkal és lovakkal érkeztek a nomádok Bugacra, főorvosát gyászolja a halasi kórház

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy az Ősök Napja rendezvényén fergeteges a hangulat, indul a technikus képzés a Váriban, valamint, hogy a dzsessz fővárosa lett Kecskemét.

Kovács Nóra

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ezreket vonzott az Ősök napja, gyászolja főorvosát a halasi kórház, illetve, hogy éles helyzetben bizonyítottak a Gripenek.

ezreket vonzott az Ősök Napja, őrzik a hagyományokat Bugacon,
Népszerű volt az Ősök Napja
Fotó: Mócza Milán

Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa”

Bár a fekvőkbringások még csodabogaraknak számítanak a hazai közutakon, de egyre népszerűbb a biciklizésnek ez a formája Magyarországon is. A fekvőkerékpárosok szerint sokkal kényelmesebb hátradőlve tekerni, így akár több száz kilométeres túrákat is képesek szenvedés nélkül megtenni.

Veszélyessé vált a népszerű strand vize, azonnal lezárták

A gondtalan nyári pihenésbe némi ürüm vegyült. A hatóság döntésének értelmében nem lehet fürdeni az egyik népszerű strandon.

Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget

Kecskemét ezekben a napokban méltán a dzsessz fővárosa. Hallva a dzsesszzenét, a fesztivál közönsége egyszerre érzi át a szabadságot, a csodálatos érzelmeket. A gazdag dallamvilág minden korosztálynak kiváló időtöltés, mi több feltöltődés a szürke hétköznapok után. A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény. 

A közlekedők fele hibázik ebben a szituációban. Te közéjük tartozol?

A legtöbb sofőr számára ismerős szituációt hoztunk el ezen a héten, a többségük mégis elhasal éles helyzetben. Neked sikerül eltalálnod KRESZ-tesztünk helyes sorrendjét? Teszteld tudásod!

Akcióba lendültek a magyar Gripenek a balti légtérben, éles helyzetben bizonyítottak

Egy héttel azután, hogy a Magyar Honvédség átvette a balti légtérrendészeti szolgálatot, meg is történt az első éles riasztás. Augusztus 8-án szálltak fel a magyar Gripenek azonosítatlan repülőgépek miatt.

Így csíphet el egy felejthetetlen nyaralást: last minute utazások féláron, Kecskeméttől alig pár órányira

Akár 50 százalékkal is olcsóbban pihenhet, ha a nyár második felére időzíti a kikapcsolódást. A last minute nyaralás nemcsak pénztárcabarát megoldás, de valódi élménydömpinget is kínál – különösen akkor, ha Kecskemét környékéről indul útnak. Válogatott belföldi utazás tippeket gyűjtöttünk össze, amelyek akár már másnapi indulással is foglalhatók.

Indul a technikus képzés a Váriban, megváltoztatják az iskola nevét

Szeptembertől mint technikum működik tovább a Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium, adta hírül a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (KSZC). Az intézmény főigazgatója a technikus képzés elindításáról korábban beszélt már részletesen beszélt az iskola jubileumi ünnepségén.

Köztiszteletben álló főorvosát gyászolja a halasi kórház

Elhunyt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa. Dr. Darabos Judit 1977 óta dolgozott a kórházban – a hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.

Továbbra sem működik az EESZT, így juthat mégis hozzá a gyógyszeréhez

Péntek kora délután több hardverelem meghibásodása miatt leállás történt az elektronikus közigazgatási rendszerben – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A felhőalapú receptkiváltás jelenleg sem működik.

Brutális erővel repültek le a rolleresek a kétkerekűről, felkavaró videót tett közzé a rendőrség

Megrázó baleseti videóval sokkol a rendőrség, amelyben elektromos rollerek és autók ütközései láthatók. Az elektromos roller mára az egyik legveszélyesebb közlekedési eszközzé vált, ha nem tartjuk be a szabályokat.

Óriási területen borult lángba a szeméttelep, több településről riasztották tűzoltókat

Tűz ütött ki ezer négyzetméteren egy szeméttelepen, Kiskunhalas külterületén szombat délután.

Már javában zajlik az Ősök Napja a bugaci pusztában

Fergeteges hangulat, jurták, páncélok és a bugaci puszta szépsége köszöntötte a látogatókat. Az Ősök Napja olyan rendezvény, ahol mindenki találhat magának való izgalmas programot, hiszen a választék sokszínűsége az ünnepségen végtelen.

 

 

 

