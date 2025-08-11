Újra vízre szálltak az őrült hajókkal, ilyen vízi járműveket máshol nem látni – galériával

A szombati nap eseményit végigizgulva bizton állíthatjuk: őrölt gondolatok őrült megvalósításában ezúttal sem volt hiány, a hajóépítők fantáziájának ezúttal sem szabott gátat a józan ész. A futamok délután 14 órakor kezdődtek, az evezés mellett célba dobás, bójakerülés és szárazföldi ügyességi feladatok is szerepeltek. A gyorsasági különdíjas futamon több külön elismerést is kiosztottak, az őrült hajók között még a „legbénább” sem maradt díj nélkül – tudtuk meg Szöllősi Rafael főszervezőtől, a Hartáért Egyesület tagjától.

Őrült hajók lepték el a Dunát

Fotó: Zsiga Ferenc

Idén többen ültek fel az őrült hajókra

Szöllősi Rafael elmondta, hogy bár a fődíj komoly ösztönző volt, idén is főként a kemény mag hozta el a hajókat. A résztvevők száma csalóka: a Duna vizére szálló hajók száma csökkent, viszont a csapatok maximálisan kihasználták a 6 fős létszámkeretet, így valójában több versenyző volt, mint korábban.

A versenyt Anuli és csapata nyerte meg egy monumentális, tankhajóhoz hasonló, aprólékosan kidolgozott úszóalkalmatossággal. Jutalmuk egy egyhetes adriai nyaralás volt.