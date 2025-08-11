1 órája
Újra vízre szálltak az őrült hajókkal, ilyen vízi járműveket máshol nem látni – galériával
Augusztus 9-én ismét benépesült a hartai Duna-part, ahol 13 órakor hajószenteléssel vette kezdetét a 11. Őrült hajók Versenye. A legalább ezerfős közönség ezúttal is meghökkentő, kreatív és vízen maradó őrült hajókat láthatott, amelyek nemcsak úsztak, de esztétikusak, ötletesek és gyorsak is voltak.
A szombati nap eseményit végigizgulva bizton állíthatjuk: őrölt gondolatok őrült megvalósításában ezúttal sem volt hiány, a hajóépítők fantáziájának ezúttal sem szabott gátat a józan ész. A futamok délután 14 órakor kezdődtek, az evezés mellett célba dobás, bójakerülés és szárazföldi ügyességi feladatok is szerepeltek. A gyorsasági különdíjas futamon több külön elismerést is kiosztottak, az őrült hajók között még a „legbénább” sem maradt díj nélkül – tudtuk meg Szöllősi Rafael főszervezőtől, a Hartáért Egyesület tagjától.
Idén többen ültek fel az őrült hajókra
Szöllősi Rafael elmondta, hogy bár a fődíj komoly ösztönző volt, idén is főként a kemény mag hozta el a hajókat. A résztvevők száma csalóka: a Duna vizére szálló hajók száma csökkent, viszont a csapatok maximálisan kihasználták a 6 fős létszámkeretet, így valójában több versenyző volt, mint korábban.
A versenyt Anuli és csapata nyerte meg egy monumentális, tankhajóhoz hasonló, aprólékosan kidolgozott úszóalkalmatossággal. Jutalmuk egy egyhetes adriai nyaralás volt.
Őrült hajók versenye HartánFotók: Zsiga Ferenc
Óvták a környezetet
– Külön köszönet illeti a középiskolás közösségi szolgálatosokat és a helyieket, akik rengeteget segítettek. Fontos szempont volt idén is a fenntarthatóság: a hajók környezetbarát anyagokból készültek, és a vendéglátók is ezt a szemléletet követték – hangsúlyozta Szöllősi Rafael, aki hozzátette: a közönség szeretete és az összefogás az, ami igazán előreviszi ezt az őrült, de szívből jövő kezdeményezést.
A szervezők 2026-ra már januárban elkezdik a munkát, májusban pedig teljes gőzzel beindul a szervezés.
Őrült rolleres sokkolta a sofőröket, 90-nel száguldott az autósok között
Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó – galériával