Újra vízre szálltak az őrült hajókkal, ilyen vízi járműveket máshol nem látni – galériával

Címkék#Őrült Hajók Verseny#futam#verseny

Augusztus 9-én ismét benépesült a hartai Duna-part, ahol 13 órakor hajószenteléssel vette kezdetét a 11. Őrült hajók Versenye. A legalább ezerfős közönség ezúttal is meghökkentő, kreatív és vízen maradó őrült hajókat láthatott, amelyek nemcsak úsztak, de esztétikusak, ötletesek és gyorsak is voltak.

Zsiga Ferenc

A szombati nap eseményit végigizgulva bizton állíthatjuk: őrölt gondolatok őrült megvalósításában ezúttal sem volt hiány, a hajóépítők fantáziájának ezúttal sem szabott gátat a józan ész. A futamok délután 14 órakor kezdődtek, az evezés mellett célba dobás, bójakerülés és szárazföldi ügyességi feladatok is szerepeltek. A gyorsasági különdíjas futamon több külön elismerést is kiosztottak, az őrült hajók között még a „legbénább” sem maradt díj nélkül – tudtuk meg  Szöllősi Rafael főszervezőtől, a Hartáért Egyesület tagjától.

őrült hajók versenye e Dunán, Hartánál szálltak vízre,
Őrült hajók lepték el a Dunát
Fotó: Zsiga Ferenc

Idén többen ültek fel az őrült hajókra

Szöllősi Rafael elmondta, hogy bár a fődíj komoly ösztönző volt, idén is főként a kemény mag hozta el a hajókat. A résztvevők száma csalóka: a Duna vizére szálló hajók száma csökkent, viszont a csapatok maximálisan kihasználták a 6 fős létszámkeretet, így valójában több versenyző volt, mint korábban.

A versenyt Anuli és csapata nyerte meg egy monumentális, tankhajóhoz hasonló, aprólékosan kidolgozott úszóalkalmatossággal. Jutalmuk egy egyhetes adriai nyaralás volt.

Őrült hajók versenye Hartán

Fotók: Zsiga Ferenc

Óvták a környezetet

– Külön köszönet illeti a középiskolás közösségi szolgálatosokat és a helyieket, akik rengeteget segítettek. Fontos szempont volt idén is a fenntarthatóság: a hajók környezetbarát anyagokból készültek, és a vendéglátók is ezt a szemléletet követték – hangsúlyozta Szöllősi Rafael, aki hozzátette: a közönség szeretete és az összefogás az, ami igazán előreviszi ezt az őrült, de szívből jövő kezdeményezést.

A szervezők 2026-ra már januárban elkezdik a munkát, májusban pedig teljes gőzzel beindul a szervezés.

 

