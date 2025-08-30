A rendszerváltás óta a legnagyobb katonai művelet hajtják végre Magyarországon

Szeptember elsejével a Magyar Honvédség nagyszabású projektbe kezd. Az MH Vitéz Szentyörgyi Dezső 101. Repülődandár a Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy elkezdődik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat (ADHU 25). Az eseményt dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelentette be.

Szeptember elsejével a Magyar Honvédség nagyszabású projektbe kezd, elkezdődik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A rendszerváltás óta a legnagyobb katonai művelet Magyarországon

A gyakorlat szeptember elejétől október közepéig tart és nemzetközi szinten is megvalósul.

Az ADHU 25 a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete

– mondta dr. Böröndi Gábor.

A művelet során a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg.

Több mint 2000 fős tartalékos állomány kapcsolódik be

Bár fiktív forgatókönyv alapján történik a gyakorlat, a katonai manőverekben a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Az ország több mint 2000 fős tartalékos állománya és más NATO-tagállamok is bekapcsolódnak majd. A fegyveres védelem megszervezésén, az országon átvonuló szövetséges csapatok fogadásán és ellátásán kívül éleslövészetet, ejtőernyős ugrásokat és számos műveletet végrehajtanak.

Az országvédelmi gyakorlat alatt fokozott forgalom és hanghatások várhatók

„A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak” – tette hozzá dr. Böröndi Gábor.

Ezek időpontjáról és helyszínéről a lakosság előre tájékoztatva lesz.