Nosztalgia

1 órája

55 év után újra együtt a bácsalmási öregdiákok – megható találkozó az iskola falai között-képekkel

Címkék#iskola#találkozó#öregdiákok#nosztalgia

Nosztalgikus beszélgetések hangjával telt meg a Rákóczi úti Általános Iskola emeleti folyosója a nyári szünet utolsó szombatján.

Juhász Jenő

Szombaton az 1970-ben végzett öregdiákok gyűltek össze a bácsalmási iskola osztálytermeiben. A 8. A osztályban 33 fő, míg a 8. B osztályban 36 fő végzett. Sajnos az osztályfőnökök (Péterfi Lászlóné és Hegedűs Jánosné) már nem tudtak részt venni az összejövetelen. 

öregdiákok találkoztak Bácsalmáson
Az 1970-ben végzett öregdiákok gyűltek össze a bácsalmási iskola osztálytermeiben
Fotó: Juhász Jenő

Az iskolapadokba ülő öregdiákok röviden elmesélték és felidézték a több mint fél évszázados életútjukat a ballagást követő időszakról. Elhunyt társaikról a jelenlévők néma felállással és gyertyagyújtással is megemlékeztek.

Az iskolai látogatás után a résztvevők egy közös ebéden vettek részt a bácsalmási Tóbisztrónál. Ebben a szép környezetben folytatták a baráti beszélgetést és a régi kellemes élmények felidézését.

A sikeres találkozó megvalósítása Mészáros Anna, Kordásné Kurucsai Éva és Cziczingerné Ibolya szervezőknek köszönhető. Az összejövetel hangulatát és pompáját egy szép dekorációval is fokozták, aminek az elkészítése Tüskéné Bánó Edit nevéhez fűződik.

Nosztalgikus találkozó a bácsalmási iskolában

Fotók: Juhász Jenő

 

 

 

