Így telt az Ordasi Falunap: kiállítás, zene és hagyományőrző programok a Duna-parti közösség ünnepén – galériával

Címkék#megnyitó#program#kiállítás#falunap

A közösség ereje ismét megmutatkozott a hétvégén. Az Ordasi Falunap idén is bebizonyította, hogy a Duna menti kis település nem méreteivel, hanem összetartásával és hagyománytiszteletével írja be magát a környék kulturális életébe.

Zsiga Ferenc

Az Ordasi Falunap idén is bebizonyította, hogy nem a település nagysága, hanem a helyi lakosok elkötelezettsége és hagyománytisztelete a közösség igazi ereje. A huszonnyolcadik alkalommal megrendezett fesztiválra a község lakosságát messze meghaladó számú látogató érkezett, hogy részt vegyenek a színes programokban.

ordasi falunap
A helyi lakosok elkötelezettsége és hagyománytisztelete a közösség igazi ereje, amit az ordsai falunap is bizonyított
Fotó: Zsiga Ferenc

Ünnepi megnyitó és polgármesteri köszöntő

A falunap szombati műsorfolyamát Szabó Zsolt polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg a községháza előtti nagyszínpadon, a közönség soraiban sok hazalátogató egykori ordasi lakossal. A polgármester külön köszöntötte az újonnan született gyermekeket és családjukat, kiemelve a település múltját, jelenét és reményt keltő jövőjét.

XXII. Ordasi Alkotótábor: kiállítás és művészeti bemutatók

A XXII. Ordasi Alkotótábor megnyitójára a közeli Faluházban került sor. Az eseményen a 20 alkotó, köztük helyiek és a környező településekről érkezett résztvevők mutatták be műveiket. A tábor idei témája Szabó Lőrinc Vissza című verse volt, amely inspirálta a festményeket és rajzokat. A közönség és az alkotótársak szavazatai alapján Péjó Tibor dusnoki festménye kapta az első helyezést, de kiemelkedtek dr. Vadász Mária és Hárs Kati alkotásai is. A kiállítás bensőséges megnyitóját a Lámpaláng duó zenei előadása tette még emlékezetesebbé.

Vidám és tartalmas programok minden korosztálynak

A falunap pénteki előprogramjai között szerepelt gyermekfoci, Komjáti János emlékére szervezett focitorna, az uszódi amatőr színtársulat és a Barik(k) Ludas Matyi előadása, valamint a Zeneszellő interaktív gyermekműsora.

Szombaton a közös főzés, kézműves kirakodóvásár és a színpadi produkciók színesítették a programot. Az ordasi iskolások zenés-táncos előadása után a közönség a Tóth Orsi énekes és Kristóf Martin gitáros alkotta Lámpaláng duó műsorát élvezhette, amelyben kortárs és klasszikus magyar költők verseit is feldolgozták irodalmi pop műfajban.

A délutáni órákban a Hőgyészi Székelykör Bokréta Néptánc Csoport, Mohácsi Attila operett előadása, valamint a Soundwitzh zenekar szórakoztatta a közönséget. A nap csúcspontját a Montana zenekar 20 órakor kezdődő falunapi bálja jelentette, amely a hajnali órákban zárta a szombati programsorozatot.

Ordasi falunap

Fotók: Zsiga Ferenc

Az Ordasi Falunap vasárnapi programjai

A 2025. évi Ordasi Falunap vasárnapját ökumenikus istentisztelet, szeretetvendégség, valamint családi és gyermekprogramok teszik teljessé. A rendezvény ismét bizonyította, hogy Ordas közössége összetartó, hagyománytisztelő és vendégszerető, így a kis település igazi példaként szolgál a Duna menti községek számára.

 

 

