Fejlesztés

1 órája

Kiszámíthatóbb megélhetés, biztonságosabb termelés – korszerű rendszer segíti a gazdákat

Címkék#fejlesztés#vízellátás#öntözés#Font Sándor

Ünnepélyesen átadták az Akasztói Öntözési Közösség Kft. öntözésfejlesztési projektjét, amely 1,309 milliárd forintos beruházásból valósult meg. Az új rendszernek köszönhetően több mint 150 hektár földterület válik öntözhetővé, ezáltal jelentősen nő a térség mezőgazdasági versenyképessége.

Mester-Horváth Nikolett

Az öntözés kulcskérdés a magyar agrárium jövője szempontjából – kezdte Facebook-bejegyzését Font Sándor országgyűlési képviselő. Az Akasztói Öntözési Közösség Kft. új öntözési fejlesztésének keretében egy 4 kilométer hosszú műtárgy és szivattyúállomás épült meg, amely folyamatos vízellátást biztosít a térség gazdái számára.

Forrás: Font Sándor Facebook-oldala

Az öntözésfejlesztés kiszámíthatóbbá teszi a megélhetést

A rendszer működését egy modern monitoring hálózat is támogatja, amely pontos adatokat szolgáltat a vízellátás állapotáról és az öntözés hatékonyságáról. Ez nemcsak a termelés biztonságát növeli, hanem lehetőséget ad a gazdáknak arra is, hogy optimalizálják hozamaikat és kiszámíthatóbbá tegyék megélhetésüket.

A beruházás összesen 156,39 hektárnyi földterület öntözését teszi lehetővé, és 1,309 milliárd forintos támogatással valósult meg a magyar állam és az Európai Unió finanszírozásában, a Széchenyi 2020 program keretében.

A képviselő hangsúlyozta: a kormány kiemelt figyelmet fordít az aszályvédelmi intézkedésekre, hiszen az öntözésfejlesztés nélkülözhetetlen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, valamint a hazai mezőgazdaság fenntartható és versenyképes működtetésében – olvasható Font Sándor bejegyzésében.

 

 

