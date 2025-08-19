Kiszámíthatóbb megélhetés, biztonságosabb termelés – korszerű rendszer segíti a gazdákat

Az öntözés kulcskérdés a magyar agrárium jövője szempontjából – kezdte Facebook-bejegyzését Font Sándor országgyűlési képviselő. Az Akasztói Öntözési Közösség Kft. új öntözési fejlesztésének keretében egy 4 kilométer hosszú műtárgy és szivattyúállomás épült meg, amely folyamatos vízellátást biztosít a térség gazdái számára.

Ünnepélyesen átadták az Akasztói Öntözési Közösség Kft. öntözésfejlesztési projektjét

Forrás: Font Sándor Facebook-oldala

Az öntözésfejlesztés kiszámíthatóbbá teszi a megélhetést

A rendszer működését egy modern monitoring hálózat is támogatja, amely pontos adatokat szolgáltat a vízellátás állapotáról és az öntözés hatékonyságáról. Ez nemcsak a termelés biztonságát növeli, hanem lehetőséget ad a gazdáknak arra is, hogy optimalizálják hozamaikat és kiszámíthatóbbá tegyék megélhetésüket.

A beruházás összesen 156,39 hektárnyi földterület öntözését teszi lehetővé, és 1,309 milliárd forintos támogatással valósult meg a magyar állam és az Európai Unió finanszírozásában, a Széchenyi 2020 program keretében.

A képviselő hangsúlyozta: a kormány kiemelt figyelmet fordít az aszályvédelmi intézkedésekre, hiszen az öntözésfejlesztés nélkülözhetetlen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, valamint a hazai mezőgazdaság fenntartható és versenyképes működtetésében – olvasható Font Sándor bejegyzésében.