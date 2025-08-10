1 órája
A tengeren túlról is érkezett oldalkocsis motoros Félegyházára, világszerte népszerű a találkozó
Immár tizenegyedik alkalommal érkeztek hazánkból és más országokból motorosok a kiskunfélegyházi Parkerdőbe. A nemzetközi oldalkocsis motoros találkozó öt napig tartó programjában minden korosztály megtalálta magának a saját szórakozási lehetőségét.
Ezúttal is a motorok játszották a főszerepet, de számos kísérő program tette teljessé az oldalkocsis motoros találkozót. A hagyományokhoz híven most is a szombati napon volt a legtöbb program. A délutáni folyamán a Parkerdőből indulva a motorok felvonultak Kiskunfélegyháza utcáin, majd visszatértek a kiindulási ponthoz.
Az oldalkocsis motorosok között több díjat is kiosztottak
– Több mint száz fölött volt az oldalkocsis motorok száma a felvonuláson, a szóló motoroké pedig súrolta a 250-et – mondta Ónodi Árpád főszervező. – A felvonulás után bárki szavazhatott a legszebb oldalkocsis motorról, a regisztráció után kiderült, hogy kié volt a legidősebb, és az is, hogy ki a legidősebb oldalkocsis motoros. Díjaztuk azt is, hogy ki jött a legmesszebbről. A legidősebb oldalkocsis motoros a 78 éves Varga Laci bácsi lett, aki Tapolcáról érkezett. Évről, évre eljön hozzánk egy Jávával, már több alkalommal megnyerte ezt a díjat. Volt előtte egy 82 éves bácsi, de sajnos ő már nincs köztünk – mondta Ónodi Árpád.
- A legidősebb oldalkocsis motor Ráckevéről érkezett, Kudar Gábor a tulajdonosa a BMW R51/2-es motornak, 1950-es évjáratú, ami azt jelenti, hogy 75 éves.
- A legszebb oldalkocsis motor a Berger József által jegyzett Honda VT 1100-as, ami egy négyszemélyes motor, ő Kalocsáról érkezett.
- A legmesszebbről oldalkocsis motorral Henk van de Han érkezett, aki Hollandiából tette meg az utat. 2400 kilométert motorozott idáig, Szerbián keresztül.
A tengeren túlról is érkezett motoros
Ónodi Árpád elmondta még, hogy ebben az évben érkeztek a találkozóra a magyarokon kívül, Törökországból, Hollandiából, Ausztriából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Szerbiából, Olaszországból és Belgiumból. Az Amerikai Egyesült Államokból is érkezett egy motoros, de repülővel Bécsben szállt le, ott bérelt egy Uralt és azzal érkezett Kiskunfélegyházára. Évről évre jönnek motorosok a tengeren túlról repülővel, ami azt jelenti, hogy már ott is híre van a kiskunfélegyházi találkozónak.
A gyerekekre, a családok nyugalmára is gondoltak
Nagyon sok kiegészítő program is színesítette a családbarát rendezvényt. Egy székely láncfűrész faragóművész, Pál Ákos, aki Csíkszereda mellől érkezett, kifaragta az oldalkocsis motor találkozónak a lógóját, de íjászatot is tartott. A találkozó fontosnak tartja azt is, hogy gyerekeket és sérült embereket is motoroztasson.
Egy újdonsággal is szolgáltak, szalmabálából és fóliából medencét építettek, ami nagy sikert aratott a nagy melegben a gyerekek körében.
– Az oldalkocsis motor találkozóval az is volt a célunk, hogy ezen a találkozón a családok ne szakadjanak szét. Ugyanúgy lehetett itt helye a gyermekeknek is. Éppen ezért van csendes kempingünk, ami nagyon fontos, mert ott a pihenés biztosított. A motorosoknak az erdőben egyirányú forgalmat alakítottunk ki, a felnőttek, de főleg a gyerek biztonsága érdekében. Berendeztünk egy baba-mama sátrat, ahol pihenőszékek vannak, de társasjátékot is lehet játszani. A hangzavarra természetesen figyelni kell, így minden program nem javasolt, de ha kellőképpen figyelnek a kicsikre a szülők, akkor itt lehet a helye az egész családnak. Ezt már dr. Ónodi Izabella mondta, aki segítette a szervezésben férje munkáját.
Oldalkocsis motor találkozó KiskunfélegyházánFotók: Szentirmay Tamás
Terjed a crossverseny híre egész Európában
A találkozóhoz már hozzátartozik a nemzetközi oldalkocsiscross-bemutató is, amelyen ezúttal négy külföldi és három magyar csapat indult, ami rekordnak számít. Amikor három éve elkezdték az oldalkocsiscross-versenyt, akkor csak három, az elmúlt évben öt, most pedig hét csapat indult. Terjed a híre Európában, hogy Kiskunfélegyházán van ilyen futam és egyre többen jönnek.
– Nagyon szeretnek itt lenni az oldalkocsis cross motorosok, már szerdán érkeztek Kiskunfélegyházára, csehek, osztrákok és magyar csapatok. Együtt élnek a fesztiválozókkal. Azt mondják, hogy azért szeretnek ide jönni, mert minden nemzetközi versenyen szigorúak a szabályok.
Itt viszont mindenki barátja a másiknak, évről, évre találkoznak egymással és ezt a hangulatot csak nálunk tudják átélni.
A magyar csapatok is osztódással szaporodnak, amit betudunk a verseny hatásának is. Három évvel ezelőtt egy, az elmúlt évben kettő, most pedig három indult, a bemutató futamon. Ez nagyon nagy dolog, mert az oldalkocsis motorcross nagyon ritka, Európában is kevés van belőle. Magyarország, pontosabban Kiskunfélegyháza is belép ebbe a körbe, köszönhetően ez ennek a találkozónak – tette hozzá Ónodi Árpád.
Nem maradt el a flúgos futam
A találkozó egyik legjobban várt eseménye minden évben a flúgos futam, amire bármilyen oldalkocsis motorral lehet nevezni, akár régi veterán vagy éppen épített motorokkal.
Az Izs Team oldalkocsiskaszkadőr-bemutatója ezúttal is nagy sikert aratott. A duó tagjai a motorral még indultak a flúgos futamon, ahol az oldalkocsi kereke megszorult. Ez azonban nem jelentett akadályt, mert egy kalapács és néhány szerszám segítségével helyre tudták hozni a hibát. Azért is volt érdekes a kerék állapota, mert a kaszkadőrmutatvány keretében menet közben kivették az oldalkocsi kerekét és úgy tettek meg vele egy kört. Természetes a duó is nagy tapsot kapott, de a futam után bejelentették, hogy ez volt az utolsó bemutatójuk ezzel a motorral, ami nagyon sok élményt és sikert adott nekik.
A fesztivált természetesen zenei műsorok is színesítették. Az esti programban több fajta műfajban, több zenekar is megmutatta tudását a fesztivál ideje alatt.
