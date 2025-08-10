A tengeren túlról is érkezett oldalkocsis motoros Félegyházára, világszerte népszerű a találkozó

Ezúttal is a motorok játszották a főszerepet, de számos kísérő program tette teljessé az oldalkocsis motoros találkozót. A hagyományokhoz híven most is a szombati napon volt a legtöbb program. A délutáni folyamán a Parkerdőből indulva a motorok felvonultak Kiskunfélegyháza utcáin, majd visszatértek a kiindulási ponthoz.

Oldalkocsis motorosok találkoztak Kiskunfélegyházán

Fotó: Szentirmay Tamás

Az oldalkocsis motorosok között több díjat is kiosztottak

– Több mint száz fölött volt az oldalkocsis motorok száma a felvonuláson, a szóló motoroké pedig súrolta a 250-et – mondta Ónodi Árpád főszervező. – A felvonulás után bárki szavazhatott a legszebb oldalkocsis motorról, a regisztráció után kiderült, hogy kié volt a legidősebb, és az is, hogy ki a legidősebb oldalkocsis motoros. Díjaztuk azt is, hogy ki jött a legmesszebbről. A legidősebb oldalkocsis motoros a 78 éves Varga Laci bácsi lett, aki Tapolcáról érkezett. Évről, évre eljön hozzánk egy Jávával, már több alkalommal megnyerte ezt a díjat. Volt előtte egy 82 éves bácsi, de sajnos ő már nincs köztünk – mondta Ónodi Árpád.

A legidősebb oldalkocsis motor Ráckevéről érkezett, Kudar Gábor a tulajdonosa a BMW R51/2-es motornak, 1950-es évjáratú, ami azt jelenti, hogy 75 éves.

Ráckevéről érkezett, Kudar Gábor a tulajdonosa a BMW R51/2-es motornak, 1950-es évjáratú, ami azt jelenti, hogy 75 éves. A legszebb oldalkocsis motor a Berger József által jegyzett Honda VT 1100-as, ami egy négyszemélyes motor, ő Kalocsáról érkezett.

Berger József által jegyzett Honda VT 1100-as, ami egy négyszemélyes motor, ő Kalocsáról érkezett. A legmesszebbről oldalkocsis motorral Henk van de Han érkezett, aki Hollandiából tette meg az utat. 2400 kilométert motorozott idáig, Szerbián keresztül.

A tengeren túlról is érkezett motoros

Ónodi Árpád elmondta még, hogy ebben az évben érkeztek a találkozóra a magyarokon kívül, Törökországból, Hollandiából, Ausztriából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Szerbiából, Olaszországból és Belgiumból. Az Amerikai Egyesült Államokból is érkezett egy motoros, de repülővel Bécsben szállt le, ott bérelt egy Uralt és azzal érkezett Kiskunfélegyházára. Évről évre jönnek motorosok a tengeren túlról repülővel, ami azt jelenti, hogy már ott is híre van a kiskunfélegyházi találkozónak.

A gyerekekre, a családok nyugalmára is gondoltak

Nagyon sok kiegészítő program is színesítette a családbarát rendezvényt. Egy székely láncfűrész faragóművész, Pál Ákos, aki Csíkszereda mellől érkezett, kifaragta az oldalkocsis motor találkozónak a lógóját, de íjászatot is tartott. A találkozó fontosnak tartja azt is, hogy gyerekeket és sérült embereket is motoroztasson.

Egy újdonsággal is szolgáltak, szalmabálából és fóliából medencét építettek, ami nagy sikert aratott a nagy melegben a gyerekek körében.

– Az oldalkocsis motor találkozóval az is volt a célunk, hogy ezen a találkozón a családok ne szakadjanak szét. Ugyanúgy lehetett itt helye a gyermekeknek is. Éppen ezért van csendes kempingünk, ami nagyon fontos, mert ott a pihenés biztosított. A motorosoknak az erdőben egyirányú forgalmat alakítottunk ki, a felnőttek, de főleg a gyerek biztonsága érdekében. Berendeztünk egy baba-mama sátrat, ahol pihenőszékek vannak, de társasjátékot is lehet játszani. A hangzavarra természetesen figyelni kell, így minden program nem javasolt, de ha kellőképpen figyelnek a kicsikre a szülők, akkor itt lehet a helye az egész családnak. Ezt már dr. Ónodi Izabella mondta, aki segítette a szervezésben férje munkáját.