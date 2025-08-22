1 órája
Sokaknak lesz megkönnyebbülés: szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát
Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára. Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.
Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy még tavasszal kérte fel a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyek elkészültek, így szeptembertől lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer okosmérős ügyfél számára az azonos összegű villanyszámlák igénylése.
Miért kaptak eddig magas villanyszámlát az okosmérős háztartások?
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Vaskos számlát kaptak azok a családok, ahol elektromos árammal fűtenek, és korábban okosmérőket szereltek fel az otthonaikban.
Így segítik a tervezhető rezsikiadásokat
A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük. Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek – tájékoztatott Czepek Gábor.
Mire figyeljenek az érintett ügyfelek?
„A magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítjük” – tette hozzá Czepek Gábor, aki a poszthoz fűzött kommentárjában jelezte, az érintett ügyfeleknek érdemes figyelniük az e-mail fiókjukat, postaládájukat, mert hamarosan részletes tájékoztatást kapnak az MVM Csoporttól.
