Sokaknak lesz megkönnyebbülés: szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát

Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy még tavasszal kérte fel a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyek elkészültek, így szeptembertől lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer okosmérős ügyfél számára az azonos összegű villanyszámlák igénylése.

Jó hírt közöltek az okosmérő használóinak

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Miért kaptak eddig magas villanyszámlát az okosmérős háztartások?

Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Vaskos számlát kaptak azok a családok, ahol elektromos árammal fűtenek, és korábban okosmérőket szereltek fel az otthonaikban.

Így segítik a tervezhető rezsikiadásokat

A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük. Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek – tájékoztatott Czepek Gábor.

Mire figyeljenek az érintett ügyfelek?

„A magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítjük” – tette hozzá Czepek Gábor, aki a poszthoz fűzött kommentárjában jelezte, az érintett ügyfeleknek érdemes figyelniük az e-mail fiókjukat, postaládájukat, mert hamarosan részletes tájékoztatást kapnak az MVM Csoporttól.