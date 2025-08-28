Ha ezt a 3 dolgot megteszi, fejvesztve fog elmenekülni az autók réme

A kártevőirtó Zephyr cég ügyvezetőjének, Bélai Gyulának a tanácsát kértük abban a témában, hogy mi segít a nyestek elűzésében, és hogy pontosan milyen károkat is tehetnek egy autóban. Praktikus és egyszerűen alkalmazható tippeket osztott meg a szakértő.

Az autók legnagyobb ellensége a nyest

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ebben a témában korábban Vajda Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetője is adott tájékoztatást, abból a szempontból, hogy hogyan zavarják meg az emberek békés álmait a nyestek.

A legidegesítőbb lakótárs becenevet viseli a nyest

Vajda Zoltán elmondása alapján, ha a nyest egyszer bekerül a házunkba, akkor éjszaka akkora zajt tud csapni, hogy teljesen kikerget minket az ágyunkból, ha pedig kicsinyei is vannak, akkor az etetés miatt még többet járkál ide-oda. A nyestek ráadásul opportunista állatok, ami azt jelenti, hogy nekik minden jó, és szinte bármilyen körülmények között jól eléldegélnek.

A nyest akár használhatatlanná is teheti autóját

A nyest észrevehetetlenül tehet óriási károkat a járművekben, ugyanis a kocsi kábeleit veszi általában célba támadásai közben. A fő célpontjai a vezérlési kábelek, üzemanyag kábelek és leginkább az elektromos kábelek, melyeknek elrágásával akár használhatatlanná is válhat az autó Bélai Gyula tájékoztatása alapján.

Hogy lehet a nyestek ellen védekezni?

A szakember tippjei szerint a leghatékonyabb módszer autók esetében, ha a kábelekre és a kocsi aljára fújunk rágcsáló riasztó sprét, ami megakadályozza, hogy az autó közelébe menjen az állat.

Abban az esetben pedig, ha épületekből szeretnénk eltüntetni a nyestet, akkor csörgő, zörgő tárgyakat, például celofánt tegyünk ki összehajtva, mert az ilyen hangok elijesztik az állatot, emellett pedig a kisállat élve befogó csapdák is hatékonyak lehetnek a védelem szempontjából.

Vajda Zoltán hozzátette, hogy helyezzünk el a padláson jó hangosra állítva egy rádiót, mert ez is segíthet az elűzésben.