augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakori probléma

1 órája

Ha ezt a 3 dolgot megteszi, fejvesztve fog elmenekülni az autók réme

Címkék#autó#nyest#probléma

Az autókkal amúgyis sokszor csak a baj van, így előzzük meg legalább azokat a problémákat, amiket tudhatunk előre. A nyest akár teljesen tönkre is teheti járművét, így érdemes tudni, hogy milyen praktikákkal lehet ellenük védekezni. 

Brockmeyer Sophie Isabella

A kártevőirtó Zephyr cég ügyvezetőjének, Bélai Gyulának a tanácsát kértük abban a témában, hogy mi segít a nyestek elűzésében, és hogy pontosan milyen károkat is tehetnek egy autóban. Praktikus és egyszerűen alkalmazható tippeket osztott meg a szakértő. 

az autók legnagyobb ellensége, komoly károkat okoz a nyest,
Az autók legnagyobb ellensége a nyest
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ebben a témában korábban Vajda Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti Park természetmegőrzési osztályának vezetője is adott tájékoztatást, abból a szempontból, hogy hogyan zavarják meg az emberek békés álmait a nyestek.

A legidegesítőbb lakótárs becenevet viseli a nyest

Vajda Zoltán elmondása alapján, ha a nyest egyszer bekerül a házunkba, akkor éjszaka akkora zajt tud csapni, hogy teljesen kikerget minket az ágyunkból, ha pedig kicsinyei is vannak, akkor az etetés miatt még többet járkál ide-oda. A nyestek ráadásul opportunista állatok, ami azt jelenti, hogy nekik minden jó, és szinte bármilyen körülmények között jól eléldegélnek

A nyest akár használhatatlanná is teheti autóját

A nyest észrevehetetlenül tehet óriási károkat a járművekben, ugyanis a kocsi kábeleit veszi általában célba támadásai közben. A fő célpontjai a vezérlési kábelek, üzemanyag kábelek és leginkább az elektromos kábelek, melyeknek elrágásával akár használhatatlanná is válhat az autó Bélai Gyula tájékoztatása alapján. 

Hogy lehet a nyestek ellen védekezni?

A szakember tippjei szerint a leghatékonyabb módszer autók esetében, ha a kábelekre és a kocsi aljára fújunk rágcsáló riasztó sprét, ami megakadályozza, hogy az autó közelébe menjen az állat. 

Abban az esetben pedig, ha épületekből szeretnénk eltüntetni a nyestet, akkor csörgő, zörgő tárgyakat, például celofánt tegyünk ki összehajtva, mert az ilyen hangok elijesztik az állatot, emellett pedig a kisállat élve befogó csapdák is hatékonyak lehetnek a védelem szempontjából. 

Vajda Zoltán hozzátette, hogy helyezzünk el a padláson jó hangosra állítva egy rádiót, mert ez is segíthet az elűzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu