augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

19 perce

Játék- és sportszer börze is várja az érdeklődőket a családi napon

Címkék#programsoroló#sportos nap#családi nap

Az Izsáki Építő Sportegyesület augusztus 31-én, vasárnap nagyszabású programmal várja a helyieket és környékbelieket. Nyárzáró sportos családi napot szervez az izsáki sportegyesület.

Farkas Bea

A rendezvény 14 órától kezdődik az izsáki focipályán. A nap különlegessége a játék- és sportszer börze lesz, ahol a résztvevők eladhatják, elcserélhetik vagy akár ingyen továbbadhatják megunt játékaikat és kinőtt sportfelszereléseiket.

nyárzáró sportos családi nap, börze is lesz Izsákon,
Börze is várja a látogatókat a nyárzáró sportos családi napon, Izsákon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyárzáró sportos családi nap célja

A szervezők célja, hogy mindenki új kincsekre találjon, miközben mások számára is hasznossá válnak a régóta otthon heverő eszközök.

A program fő attrakciója a „11-es-lövő bajnokság”, amelyet férfiak, nők és gyerekek számára külön kategóriákban rendeznek meg. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a versenyre nemcsak helyieket, hanem a környék településeiről érkezőket is szeretettel várják.

Popcorn, vattacukor és lufiárus is gondoskodik a gyerekek jó hangulatról. Az esemény igazi családi programnak ígérkezik, ahol minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget.

A sport mellett a közösségépítés és a baráti találkozások is fontos szerepet kapnak. A szervezők szerint augusztus utolsó vasárnapja remek alkalom lesz arra, hogy együtt búcsúztassák a nyarat.

A rendezvényen való részvétel díjmentes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu