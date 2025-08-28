19 perce
Játék- és sportszer börze is várja az érdeklődőket a családi napon
Az Izsáki Építő Sportegyesület augusztus 31-én, vasárnap nagyszabású programmal várja a helyieket és környékbelieket. Nyárzáró sportos családi napot szervez az izsáki sportegyesület.
A rendezvény 14 órától kezdődik az izsáki focipályán. A nap különlegessége a játék- és sportszer börze lesz, ahol a résztvevők eladhatják, elcserélhetik vagy akár ingyen továbbadhatják megunt játékaikat és kinőtt sportfelszereléseiket.
A nyárzáró sportos családi nap célja
A szervezők célja, hogy mindenki új kincsekre találjon, miközben mások számára is hasznossá válnak a régóta otthon heverő eszközök.
A program fő attrakciója a „11-es-lövő bajnokság”, amelyet férfiak, nők és gyerekek számára külön kategóriákban rendeznek meg. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a versenyre nemcsak helyieket, hanem a környék településeiről érkezőket is szeretettel várják.
Popcorn, vattacukor és lufiárus is gondoskodik a gyerekek jó hangulatról. Az esemény igazi családi programnak ígérkezik, ahol minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget.
A sport mellett a közösségépítés és a baráti találkozások is fontos szerepet kapnak. A szervezők szerint augusztus utolsó vasárnapja remek alkalom lesz arra, hogy együtt búcsúztassák a nyarat.
A rendezvényen való részvétel díjmentes.
