Játék- és sportszer börze is várja az érdeklődőket a családi napon

A rendezvény 14 órától kezdődik az izsáki focipályán. A nap különlegessége a játék- és sportszer börze lesz, ahol a résztvevők eladhatják, elcserélhetik vagy akár ingyen továbbadhatják megunt játékaikat és kinőtt sportfelszereléseiket.

Börze is várja a látogatókat a nyárzáró sportos családi napon, Izsákon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyárzáró sportos családi nap célja

A szervezők célja, hogy mindenki új kincsekre találjon, miközben mások számára is hasznossá válnak a régóta otthon heverő eszközök.

A program fő attrakciója a „11-es-lövő bajnokság”, amelyet férfiak, nők és gyerekek számára külön kategóriákban rendeznek meg. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a versenyre nemcsak helyieket, hanem a környék településeiről érkezőket is szeretettel várják.

Popcorn, vattacukor és lufiárus is gondoskodik a gyerekek jó hangulatról. Az esemény igazi családi programnak ígérkezik, ahol minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget.

A sport mellett a közösségépítés és a baráti találkozások is fontos szerepet kapnak. A szervezők szerint augusztus utolsó vasárnapja remek alkalom lesz arra, hogy együtt búcsúztassák a nyarat.

A rendezvényen való részvétel díjmentes.