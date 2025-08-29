Fél évszázad szakmai életútját ünnepelték: köszöntötték a GAMF aranydiplomásait – galériával, videóval

Több mint 70, 1975-ben végzett üzemmérnök vehette át aranydiplomáját a GAMF Műszaki és Informatikai Karának épületében tartott ünnepi kari ülésen pénteken a Neumann János Egyetem és a GAMF vezetőségétől. Az 50 éves évforduló tiszteletére az egyetem rektora és a kar dékánja köszöntötte az öregdiákokat.

Fél évszázad szakmai életútját ünnepelték: köszöntötték a GAMF aranydiplomásait

Fotó: Bús Csaba

Dr. habil Fülöp Tamás rektor köszöntőjében kiemelte, hogy megtiszteltetés az 50 éve végzett szakembereket köszönteni. Hangsúlyozta, hogy a GAMF-on végzett szakemberek 50 év tapasztalatával és hivatástudatával teljesítették ki a mérnöki és műszaki szemlélet szakmai sikereit. A rektor elmondta, hogy ma is sok és egyre több fiatal választja a mérnöki pályát és a kecskeméti felsőoktatást: évről évre több mint 1000 új elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az intézményben.