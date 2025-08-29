3 órája
Fél évszázad szakmai életútját ünnepelték: köszöntötték a GAMF aranydiplomásait – galériával, videóval
Több mint 70 üzemmérnök kapott aranydiplomát a GAMF ünnepi kari ülésén.
Több mint 70, 1975-ben végzett üzemmérnök vehette át aranydiplomáját a GAMF Műszaki és Informatikai Karának épületében tartott ünnepi kari ülésen pénteken a Neumann János Egyetem és a GAMF vezetőségétől. Az 50 éves évforduló tiszteletére az egyetem rektora és a kar dékánja köszöntötte az öregdiákokat.
Dr. habil Fülöp Tamás rektor köszöntőjében kiemelte, hogy megtiszteltetés az 50 éve végzett szakembereket köszönteni. Hangsúlyozta, hogy a GAMF-on végzett szakemberek 50 év tapasztalatával és hivatástudatával teljesítették ki a mérnöki és műszaki szemlélet szakmai sikereit. A rektor elmondta, hogy ma is sok és egyre több fiatal választja a mérnöki pályát és a kecskeméti felsőoktatást: évről évre több mint 1000 új elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait az intézményben.
Aranydiplomákat adtak át az egyetemenFotók: Bús Csaba
Dr. Kovács Lóránt dékán méltatta az aranydiplomások szakmai életútját, majd bemutatta azt a fejlődést, melyen a hajdani Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola keresztülment. Ezt követően Fülöp Tamás és Kovács Lóránt Brindza Attila oktatási igazgatóval együtt átadta az aranydiplomákat. Ezután a jelenlévő egykori tanárokat is oklevéllel köszöntötték.