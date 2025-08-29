augusztus 29., péntek

Fényes sikert ért el Ausztráliában a Neumann egyetem napelemes autója

Újabb kiemelkedő eredményt ért el a kecskeméti egyetem napelemes járműve. A Neumann Solar Team a világ leghíresebb napenergia-alapú autóversenyén, a Bridgestone World Solar Challenge-en versenyzett. A csapat tagjai a Neumann János Egyetem hallgatói, akik már többször is bizonyították, hogy a legjobbak között van a helyük a nemzetközi mezőnyben.

Vizi Zalán

Kecskemétiekkel rajtolt el augusztus 24-én a világ egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb napelemes autóversenye. A Bridgestone World Solar Challenge bebizonyította, a Neumann János Egyetem hallgatói és a Neumann Solar Team a világ élvonalába tartozik.

A Neumann János Egyetem napelemes autója a versenyen
A Neumann János Egyetem napelemes autója tizedik lett a rangos versenyen
Fotó: Beküldött fotó

A Neumann János Egyetem hallgatói rengeteg kihívással néztek szembe a verseny során

Az ausztráliai megmérettetésen a résztvevőknek 3000 kilométert kellett teljesíteniük Darwin és Adelaide között, miközben a napenergiával hajtott járművek teljesítménye és megbízhatósága mellett a versenyzők mérnöki tudása és kitartása is próbára lett téve. A Neumann János Egyetem hallgatóiból álló csapatnak nem kevés nehézséggel kellett megküzdenie:

  • az út során egy meghibásodott inverter miatt majdnem fel kellett adniuk a futamot,
  • a zárónapon pedig a rajtot tornádóveszély miatt elrendelt biztonsági intézkedések késleltették.

A kihívások ellenére a Neumann Solar Team bizonyította, hogy elszántsággal, találékonysággal és csapatszellemmel a világ élmezőnyében is helyt tud állni – olvasható az egyetem beszámolójában.

Tizedik hellyel térhetnek haza a kecskemétiek

A Neumann Solar Team végül az előkelő 10. helyet szerezte meg. Ez nemcsak a fiatal mérnökök munkáját dicséri, hanem az egész magyar műszaki közösség számára is elismerést hoz.

– A TOP csapatok között futottunk a verseny teljes szakaszán, és ez a siker azt mutatja, hogy a magyar fiatal mérnökök és kutatók képesek a legmagasabb szintű technológiai innovációkra és helytállásra a nemzetközi színtéren is – mondta dr. Kun Krisztián csapatkapitány.

A Neumann Solar Team sikere nemcsak Magyarország nemzetközi megítélését és Kecskemét hírnevét erősíti és öregbíti, hanem hozzájárul a fenntartható közlekedés jövőjének megalapozásához, amely a kecskeméti egyetem GAMF Karának egyik fő profilja is.

 

 

