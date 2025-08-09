augusztus 9., szombat

Népek–Ízek Forgataga

1 órája

Gasztronómiai fesztivállal folytatódott a bácsalmási forgatag – fotók

Szombat délután több százan kóstolták meg a különböző nemzetiségek által készített ínycsiklandó fogásokat. A csütörtökön kezdődött Népek–Ízek Forgataga szombati napja is bővelkedett programokban.

Juhász Jenő

A Népek–Ízek Forgataga szombaton a Kyra Majoratte Team produkciójával folytatódott. Őket követték a vaskúti fúvósok, akik vidám zenéjükkel szórakoztatták az árnyékba húzódó közönséget. A művelődési központ mellett felállított színpadon fellépett a Bácsalmási Közös Kórus, Mikó Norbert harmonikajátéka kíséretében, valamint a Zora Horvát Tánccsoport és a Szenior Örömtánc csoport is bemutatkozott.

Népek–Ízek Forgataga, ételkostoló a bácsalmási fesztivál,
Népek–Ízek Forgataga: ételkóstolóval is színesítették a bácsalmási fesztivált
Fotó: Juhász Jenő

A Népek-Ízek Forgataga hosszú múltra tekint vissza

Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a gasztronómiai fesztivált immár 14. alkalommal rendezik meg a bácskai kisvárosban. Idén is több testvértelepülésről érkeztek vendégek.

A rendezvényen részt vett Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki szintén köszöntötte a jelenlévőket.

Népek–Ízek Forgataga Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

A beszédek után a település nemzetiségi önkormányzatai, civil egyesületei és a városi önkormányzat vendégelte meg a látogatókat változatos, ízletes ételekkel a sátraiknál.


 

