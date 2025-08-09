1 órája
Gasztronómiai fesztivállal folytatódott a bácsalmási forgatag – fotók
Szombat délután több százan kóstolták meg a különböző nemzetiségek által készített ínycsiklandó fogásokat. A csütörtökön kezdődött Népek–Ízek Forgataga szombati napja is bővelkedett programokban.
A Népek–Ízek Forgataga szombaton a Kyra Majoratte Team produkciójával folytatódott. Őket követték a vaskúti fúvósok, akik vidám zenéjükkel szórakoztatták az árnyékba húzódó közönséget. A művelődési központ mellett felállított színpadon fellépett a Bácsalmási Közös Kórus, Mikó Norbert harmonikajátéka kíséretében, valamint a Zora Horvát Tánccsoport és a Szenior Örömtánc csoport is bemutatkozott.
A Népek-Ízek Forgataga hosszú múltra tekint vissza
Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a gasztronómiai fesztivált immár 14. alkalommal rendezik meg a bácskai kisvárosban. Idén is több testvértelepülésről érkeztek vendégek.
A rendezvényen részt vett Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki szintén köszöntötte a jelenlévőket.
Népek–Ízek Forgataga BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
A beszédek után a település nemzetiségi önkormányzatai, civil egyesületei és a városi önkormányzat vendégelte meg a látogatókat változatos, ízletes ételekkel a sátraiknál.