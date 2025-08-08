augusztus 8., péntek

3 órája

Kulturális piknik, koncertek, utcabál: négy napig tart a bácsalmási fesztivál – galériával

Címkék#Népek-Ízek Forgataga#programsoroló#fesztivál#koncert#utcabál

Színes programok négy napon át Bácsalmáson. Csütörtökön este kulturális piknikkel kezdődött, vasárnap hajnalban pedig utcabállal zárul az idei Népek-Ízek Forgataga.

Juhász Jenő

A Népek-Ízek Forgataga elnevezésű rendezvénysorozat 0. napján elsőként a helyi színjátszó társulat mutatkozott be Bácsalmáson, a Kossuth-parkban. Az érdeklődők ezúttal Rejtő Jenő Békés megegyezés című bohózatát tekinthették meg. Majd ezt követően megtartották a második éjszakai biciklis felvonulást, melyen nagyon szép számmal vettek részt a szépen feldíszített és kivilágított bringákkal. A Bike Almás program elsődleges célja, hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét a biztonságos közlekedésre. A résztvevők 4,4 kilométeres távot tettek meg a település központi részén, miközben a városi piactéren egy kis pihenőt, illetve összeváró találkozót tartottak. Az esti program az Indul a bakterház című film vetítésével zárult.

Kulturális piknikkel indult a Népek-Ízek Forgataga
Sokakat vonzott a Népek-Ízek Forgataga 0. napja is
Fotó: Juhász Jenő

A Népek-Ízek Forgataga rendezvénysorozat programjai

A fesztivál első napja (péntek) 17 órakor kezdődik a Gróf Teleki utcában. A táncbemutatók mellett fellép még a New Level Empire és a Groovehouse is.

Szombaton 16 órakor kezdődnek a programok. A kulturális seregszemlén ezúttal féltucatnyi fellépő mutatkozik be a művelődési ház melletti színpadnál. Németh Balázs polgármester 18 órakor mond köszöntőt. Az ingyenes ételkóstolást követően a színpadra lép az Upride, Sub Bass Manster és Dr. BRS.

A pénteki és a szombati utcabál 23 órakor kezdődik és hajnali három óráig tart a Gr. Teleki utcában.

A bácsalmási Népek-Ízek Forgataga

Fotók: Juhász Jenő

 

 

