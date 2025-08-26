augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírös Hét Fesztivál

43 perce

Tombolt a retró-őrület a főtéren, tömegek énekelték együtt a Neoton slágereit – fotók, videó

Címkék#baon videó#Neoton Família#Hit és Sport Alapítvány#koncert#Hírös Hét Fesztivál

Kecskemét főterén alig fért el az óriási, kiabáló embertömeg, akik egy kis időutazáson vehettek részt. A Neoton olyan hangulatot hozott Kecskemétre, ami miatt sokaknak még a szeme is könnybe lábadt.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Hírös Hét Fesztiál plusz egy napján, azaz hétfőn csúcspontot ért el a bulihangulat Kecskemét főterén. A Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjének Nyitóünnepségére került sor, melynek keretei között a Hit és Sport Alapítvány 25 éves születésnapjának megünneplése sem maradhatott el. Erre a különleges alkalomra a 70-es, 80-as évek legnagyobb legendáit, azaz a Neoton Famíliát, új nevükön a Neotont kérték fel sztárfellépőnek. 

A Neoton koncertezett Kecskeméten, a Hírös Hét Fesztiválon adott remek koncertet,
Remek hangulatot varázsolt a Neoton Kecskemét főterén
Fotó: Brockmeyer Sophie

A Neotonnal ünnepelték a Hit és Sport Alapítvány születésnapját

A Hit és Sport Alapítvány az ezredfordulótól folyamatosan szervezi hazánkban – az országot lefedve, kilenc régióban – a Gyermekotthonok Regionális Döntőjét közel száz gyermekotthon részvételével. Az alapítvány rendezi meg a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjét is, melyet a Hírös Hét alkalmával nyitottak meg, melyen 12 európai nemzet vesz részt. 

A Hit és Sportalapítvány célja, hogy minél színvonalasabb eseményeket tudjanak szervezni az állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Az eseményt ehhez illően Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg. 

Foltos nadrágok és a stoppolás emlékeit idézte fel a Neoton együttes

A zenekar nem változott a 70-es évek óta, hiszen pontosan ugyanolyan hangulatot csináltak, mint amilyet korábban is. 

Remek hangulatot varázsolt a Neoton Kecskeméten

Fotók: Brockmeyer Sophie

Kecskemét főtere teltházas volt hétfőn, sokan világító kalapokkal várták a zenei legendákat. A közönség kiabálva, tapsolva és fütyülve köszöntötte a sztárokat, de a közönségből sokan el is sírták magukat, amikor meglátták az énekeseket. Egyértelműen kiderült a koncert alkalmával, hogy zenéjük időtlen, hiszen az első sorban rengeteg fiatal harsogta az együttessel együtt dalaikat. A tömeg azon a ponton pedig teljesen megvadult, amikor Csepregi Éva a közönség közé bedobta ikonikus, csillogó kalapját. 

A koncert egy óriási siker volt, és biztosan mindenki számára emlékezetes marad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu