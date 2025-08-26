1 órája
Tombolt a retró-őrület a főtéren, tömegek énekelték együtt a Neoton slágereit – fotók, videó
Kecskemét főterén alig fért el az óriási, kiabáló embertömeg, akik egy kis időutazáson vehettek részt. A Neoton olyan hangulatot hozott Kecskemétre, ami miatt sokaknak még a szeme is könnybe lábadt.
A Hírös Hét Fesztiál plusz egy napján, azaz hétfőn csúcspontot ért el a bulihangulat Kecskemét főterén. A Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjének Nyitóünnepségére került sor, melynek keretei között a Hit és Sport Alapítvány 25 éves születésnapjának megünneplése sem maradhatott el. Erre a különleges alkalomra a 70-es, 80-as évek legnagyobb legendáit, azaz a Neoton Famíliát, új nevükön a Neotont kérték fel sztárfellépőnek.
A Neotonnal ünnepelték a Hit és Sport Alapítvány születésnapját
A Hit és Sport Alapítvány az ezredfordulótól folyamatosan szervezi hazánkban – az országot lefedve, kilenc régióban – a Gyermekotthonok Regionális Döntőjét közel száz gyermekotthon részvételével. Az alapítvány rendezi meg a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjét is, melyet a Hírös Hét alkalmával nyitottak meg, melyen 12 európai nemzet vesz részt.
A Hit és Sportalapítvány célja, hogy minél színvonalasabb eseményeket tudjanak szervezni az állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Az eseményt ehhez illően Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg.
Foltos nadrágok és a stoppolás emlékeit idézte fel a Neoton együttes
A zenekar nem változott a 70-es évek óta, hiszen pontosan ugyanolyan hangulatot csináltak, mint amilyet korábban is.
Remek hangulatot varázsolt a Neoton KecskemétenFotók: Brockmeyer Sophie
Kecskemét főtere teltházas volt hétfőn, sokan világító kalapokkal várták a zenei legendákat. A közönség kiabálva, tapsolva és fütyülve köszöntötte a sztárokat, de a közönségből sokan el is sírták magukat, amikor meglátták az énekeseket. Egyértelműen kiderült a koncert alkalmával, hogy zenéjük időtlen, hiszen az első sorban rengeteg fiatal harsogta az együttessel együtt dalaikat. A tömeg azon a ponton pedig teljesen megvadult, amikor Csepregi Éva a közönség közé bedobta ikonikus, csillogó kalapját.
A koncert egy óriási siker volt, és biztosan mindenki számára emlékezetes marad.