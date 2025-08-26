Tombolt a retró-őrület a főtéren, tömegek énekelték együtt a Neoton slágereit – fotók, videó

A Hírös Hét Fesztiál plusz egy napján, azaz hétfőn csúcspontot ért el a bulihangulat Kecskemét főterén. A Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjének Nyitóünnepségére került sor, melynek keretei között a Hit és Sport Alapítvány 25 éves születésnapjának megünneplése sem maradhatott el. Erre a különleges alkalomra a 70-es, 80-as évek legnagyobb legendáit, azaz a Neoton Famíliát, új nevükön a Neotont kérték fel sztárfellépőnek.

Remek hangulatot varázsolt a Neoton Kecskemét főterén

Fotó: Brockmeyer Sophie

A Neotonnal ünnepelték a Hit és Sport Alapítvány születésnapját

A Hit és Sport Alapítvány az ezredfordulótól folyamatosan szervezi hazánkban – az országot lefedve, kilenc régióban – a Gyermekotthonok Regionális Döntőjét közel száz gyermekotthon részvételével. Az alapítvány rendezi meg a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjét is, melyet a Hírös Hét alkalmával nyitottak meg, melyen 12 európai nemzet vesz részt.

A Hit és Sportalapítvány célja, hogy minél színvonalasabb eseményeket tudjanak szervezni az állami gondoskodásban élő gyermekek számára. Az eseményt ehhez illően Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg.

Foltos nadrágok és a stoppolás emlékeit idézte fel a Neoton együttes

A zenekar nem változott a 70-es évek óta, hiszen pontosan ugyanolyan hangulatot csináltak, mint amilyet korábban is.