Ízek, dallamok és élmények Karapancsán, nagy siker volt a II. Nemzetközi Gasztrokult Fesztivál
Hercegszántón ismét nagy sikert aratott a Gasztrokult Fesztivál: vadfőzőverseny, kisvonat, kiállítások és népzene várta a látogatókat.
Hercegszántó és Karapancsa augusztus 16-án ismét életre kelt: a hétvégén immár második alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Gasztrokult Fesztivált és Vadgasztronómiai Főzőversenyt, amely minden korosztály számára tartogatott élményeket.
– A program kialakításánál arra törekedtünk, hogy minden látogató találjon kedvére való eseményt – mondta Varga Gábor főszervező, egyben Hercegszántó polgármestere.
A gyerekeket a hungarikum játszótér és a lovagoltatás csábította, a természet szerelmeseit pedig egy különleges fotókiállítás várta a kastély parkjában. Sokan időztek a Kis-kastély termeiben is, ahol a Vadászati és Erdészettörténeti kiállítás méltán híres gyűjteményét csodálhatták meg.
Délelőtt a jó hangulatról a bajai Rákóczi-zenekar gondoskodott, a kulináris élmények kedvelői pedig szarvasgulyással és szarvasburgerrel csillapíthatták éhségüket.
Vadételek versenye
A nap egyik fénypontja természetesen a főzőverseny volt, amelyre tíz csapat nevezett.
– Számukra fedett főzőhelyszínt, sátrat, padokat és öt kilogramm kockára vágott vadhúst biztosítottunk. Így minden adott volt, hogy megmutathassák tudásukat a szabadtéri vadfőzésben – árulta el Kabai Árpád szervező.
A zsűri – élén Gyuricza Tibor elnökkel és Budai István mesterszakáccsal – dicsérő szavakkal illette a versenyzőket: különleges ízek, remek ötletek és igazi gasztronómiai élmények születtek. Az első helyet Hunyák Ferenc nyerte el szarvasraguval, amelyet bográcsban, faszén felett főzött, és saját készítésű krumplipürével, valamint fűszeres gombával tálalt.
– Egy kis meglepetést szerettem volna okozni az ítészeknek, örülök, hogy elnyerte a tetszésüket – mondta boldogan a győztes.
Kisvonat és népzene
A délután egyik legkedveltebb programja a falunéző kisvonat volt, amely óránként indult a település központjából a kastélyhoz, majd félóránként onnan vissza. Az utazást a Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. és a helyi önkormányzat támogatta, így a gyerekek önfeledten élvezhették a különleges kirándulást.
A kastélykertben eközben a bátai Pántlika-együttes és a gyönyörű hangú Magdali Anna teremtett igazi népzenei hangulatot, így az este a muzsika és a jókedv jegyében telt.
Gasztrokult Fesztivál HercegszántónFotók: Tölgyesi Gábor
