augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

2 órája

Ízek, dallamok és élmények Karapancsán, nagy siker volt a II. Nemzetközi Gasztrokult Fesztivál

Címkék#főzés#gasztrokult#fesztivál#népzene

Hercegszántón ismét nagy sikert aratott a Gasztrokult Fesztivál: vadfőzőverseny, kisvonat, kiállítások és népzene várta a látogatókat.

Tölgyesi Gábor

Hercegszántó és Karapancsa augusztus 16-án ismét életre kelt: a hétvégén immár második alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Gasztrokult Fesztivált és Vadgasztronómiai Főzőversenyt, amely minden korosztály számára tartogatott élményeket.

Gasztrokult Fesztivál Hercegszántón
Hercegszántón ismét nagy sikert aratott a Gasztrokult Fesztivál
Fotó: Tölgyesi Gábor

– A program kialakításánál arra törekedtünk, hogy minden látogató találjon kedvére való eseményt – mondta Varga Gábor főszervező, egyben Hercegszántó polgármestere.

A gyerekeket a hungarikum játszótér és a lovagoltatás csábította, a természet szerelmeseit pedig egy különleges fotókiállítás várta a kastély parkjában. Sokan időztek a Kis-kastély termeiben is, ahol a Vadászati és Erdészettörténeti kiállítás méltán híres gyűjteményét csodálhatták meg.

Délelőtt a jó hangulatról a bajai Rákóczi-zenekar gondoskodott, a kulináris élmények kedvelői pedig szarvasgulyással és szarvasburgerrel csillapíthatták éhségüket.

Vadételek versenye

A nap egyik fénypontja természetesen a főzőverseny volt, amelyre tíz csapat nevezett.

– Számukra fedett főzőhelyszínt, sátrat, padokat és öt kilogramm kockára vágott vadhúst biztosítottunk. Így minden adott volt, hogy megmutathassák tudásukat a szabadtéri vadfőzésben – árulta el Kabai Árpád szervező.

A zsűri – élén Gyuricza Tibor elnökkel és Budai István mesterszakáccsal – dicsérő szavakkal illette a versenyzőket: különleges ízek, remek ötletek és igazi gasztronómiai élmények születtek. Az első helyet Hunyák Ferenc nyerte el szarvasraguval, amelyet bográcsban, faszén felett főzött, és saját készítésű krumplipürével, valamint fűszeres gombával tálalt.

– Egy kis meglepetést szerettem volna okozni az ítészeknek, örülök, hogy elnyerte a tetszésüket – mondta boldogan a győztes.

Kisvonat és népzene

A délután egyik legkedveltebb programja a falunéző kisvonat volt, amely óránként indult a település központjából a kastélyhoz, majd félóránként onnan vissza. Az utazást a Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. és a helyi önkormányzat támogatta, így a gyerekek önfeledten élvezhették a különleges kirándulást.

A kastélykertben eközben a bátai Pántlika-együttes és a gyönyörű hangú Magdali Anna teremtett igazi népzenei hangulatot, így az este a muzsika és a jókedv jegyében telt.

Gasztrokult Fesztivál Hercegszántón

Fotók: Tölgyesi Gábor

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu