Közlekedés

Ha ilyen napszemüvegben vezetsz, garantált a balesetveszély

A sofőrök többsége nyáron reflexből nyúl a szemüvegéhez, ám kevesen tudják, hogy nem mindegy, milyen lencsét választanak. Napszemüvegben vezetni vajon biztonságos, vagy épp ellenkezőleg, balesetveszélyes?

Az Alensa Optika hívta fel arra a figyelmet, hogy a legújabb nemzetközi kutatások kimutatták, hogy bizonyos lencseszínek és túl sötét árnyalatok lassíthatják a reakcióidőt, sőt, a közlekedési jelzések felismerését is rontják. Napszemüvegben vezetni például veszélyes lehet, ha a lencse zöld árnyalatú – mert nehezebben észleljük a piros lámpát –, a vörösbarna szín mellett pedig a sárga jelzéseket látjuk kevésbé jól.

Biztonságos napszemüvegben vezetni?
Vajon biztonságos vagy balesetveszélyes napszemüvegben vezetni?
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem mindegy, hogy milyen sötét a lencse

A napszemüveg lencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít. Az Alensa közleménye szerint a túl sötét, 4-es kategóriájú lencsék kifejezetten tiltólistásak, hiszen akár 50 centiméterrel is megnövelhetik a féktávolságot autópályán!

Az Alensa optikai szakértői szerint vezetéshez a 2-es vagy 3-as kategóriájú lencsék a legbiztonságosabbak. Ezek elegendő védelmet nyújtanak a napsütés ellen, miközben nem rontják a látásélességet és a reakcióidőt. A megfelelő napszemüvegnek emellett 100%-os UV-szűrést kell biztosítania, lehetőleg szürke vagy barna árnyalatban, amely nem torzítja a színeket. A polarizált lencsék előnye, hogy kiszűrik az útról vagy a szemből érkező járművekről visszaverődő vakító fényt.

A biztonságos közlekedéshez azonban nemcsak a lencseszín és a sötétség, hanem a forma is számít. Az arcot jobban körülölelő, ívelt keretek például hatékonyabban védenek a perifériás vakító fény ellen, mint a hagyományos, egyenes szárú modellek.

Javasolt napszemüvegben vezetni?

A témáról megkérdeztük Füredi Andrást, a kecskeméti Füredi Autósiskola és Képző Központ vezetőjét is. Szerinte mindenképp hasznos napszemüveget viselni vezetés közben, de csak jó minőségű darabot szabad választani.

– Nekem például dioptriás napszemüvegem van, és ha süt a nap, mindig abban vezetek. Délután, estefelé azonban, amikor már nem vakít a nap, nem szükséges használni – mondta a kecskeméti közlekedési szakember.

A szakértők egybehangzó tanácsa tehát egyszerű: a napszemüveg fontos biztonsági eszköz a volán mögött, de csak akkor, ha jól választunk. Vásárláskor mindig ügyeljünk

  • a 100%-os UV-védelemre (UV400 vagy 100% UV protection jelölés),
  • a semleges lencseszínekre (szürke vagy barna árnyalatra),
  • a megfelelő sötétségi kategóriára (2-es vagy 3-as kategória)
  • és a keretformára (ívelt keret javasolt).

Ha ezeknek a paramétereknek megfelel a napszemüvegünk, máris hozzájárultunk ahhoz, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen.

 

 

