Több úton is sávlezárásra kell készülni

- 14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at
- Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció
- Nem találják a 15 éves kecskeméti fiút, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
- Csak pár percre hagyta őrizetlenül a nyitott autót, a tolvaj azonnal kihasználta a lehetőséget
- Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt
- Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkos
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)
- Kecskemét-dél csomópont térségében, a Röszke felé vezető oldalon a 85-ös és a 93-as kilométer között bontják a forgalomterelést, a munkálatok ideje alatt csak egy sáv lesz járható, torlódásra lehet számítani. A Budapest felé vezető oldalon már elbontották a forgalomterelést.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es km közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 377 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 307 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -267 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Forróság pusztítja tovább a földeket, több rekordot is megdöntöttek Bács-Kiskunban
Közel 50 kilót fogyott, de még a köldökét is átplasztikáztatta a TV2 kalocsai sztárja