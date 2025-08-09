augusztus 9., szombat

Összefoglaló

3 órája

Több úton is sávlezárásra kell készülni

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Fontos napi infó egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág) 
- Kecskemét-dél csomópont térségében, a Röszke felé vezető oldalon a 85-ös és a 93-as kilométer között bontják a forgalomterelést, a munkálatok ideje alatt csak egy sáv lesz járható, torlódásra lehet számítani. A Budapest felé vezető oldalon már elbontották a forgalomterelést.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele hídon felújítási munkákat végeznek. A 81-es és a 79-es km közötti szakaszt Dunaújváros felé lezárták. A forgalmat az ellenkező, Dunavecse felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 377 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 307 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -267 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

 

 

 

