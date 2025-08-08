22 perce
Nincs több találgatás! A minisztérium is megerősítette lesz-e idén kecskeméti repülőnap
Friss hírek
- Kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, hivatalosan is megerősítette a minisztérium
- Brutális leszámolás egy ló miatt: ásóval és lapáttal támadtak egy családra
- Leesett az állunk, Kecskemét utcáin bukkant fel ez a ritka Porsche – videón az élményautó!
- Megvan a dátum, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt
- Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette kánikulában!
- Otthon start: ami az embereknek jó, az a Tisza Pártnak kellemetlen
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es kilméternél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as kilométer között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os kilométer között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Az 53-as főúton, Kiskőrös térségében burkolatjavítást végeznek napközben, emiatt a 27-es és a 29-es kilométer között félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket.
Az 55-ös főúton, Baján, a 103-as kilométernél kátyúznak. A forgalom jelzőőrös irányítás mellett félpályán haladhat napközben.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 400 centiméter, a víz hőmérséklete 20,2 Celsius, Tassnál 329 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -257 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.),
Pingvin Patika Gyógyszertár (Baja, Vörösmarty utca 6.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
