Nincs több találgatás! A minisztérium is megerősítette lesz-e idén kecskeméti repülőnap

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán,

a 74-es kilméternél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as kilométer között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os kilométer között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az 53-as főúton, Kiskőrös térségében burkolatjavítást végeznek napközben, emiatt a 27-es és a 29-es kilométer között félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket.

Az 55-ös főúton, Baján, a 103-as kilométernél kátyúznak. A forgalom jelzőőrös irányítás mellett félpályán haladhat napközben.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.