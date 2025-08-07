1 órája
Újabb helyek váltak fizetős parkolóvá
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Röszke irányába napközben sövényvágási munkálatokat végeznek a 64-es és a 70-es kilométer között. A reggeli óráktól kezdődően délutánig a belső sávot mozgó terelés mellett időszakosan lezárják, ami miatt lassulás és időszakos torlódás kialakulhat a korlátozás előtt.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- új terelést építettek ki Kecskemét-dél csomópont térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 85-ös és a 93-as kilométer között a külső és a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket.
- hídfelújítási munkálatokat végeznek a 95-ös és a 96-os kilométer között, ahol időszakosan mindkét oldalon, felváltva egy-egy sávot lezárnak a nap folyamán. Torlódásra, és lassulásra számítani kell az érintett szakaszon!
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mind a két irányban lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé a 143-as és a 144-es kilométer között hézagkiöntés miatt zárják le a külső és a leállósávot. A munkaterület mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek!
- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 165-ös és a 166-os kilométer között aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Az 51-es főúton napközben több helyen várható félpályás korlátozás. A 61-es és a 63-as kilométer között, Szalkszentmárton térségében egy sáv lesz járható, mivel burkolatjavítási munkálatokat végeznek, a 70-es és a 96-os kilométer között mozgótereléssel végeznek növényzetgondozási munkálatokat, itt időszakosan a félútpályát elfoglalják.
Az 53-as főúton, Kiskőrös térségében burkolatjavítást végeznek napközben, emiatt a 27-es és a 29-es kilométer között félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket.
Az 54-es főúton, Nemesnádudvar belterületén, a 86-os és a 87-es kilométer között az aszfaltot javítják, ezért a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva halad.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 411 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 358 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -250 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
