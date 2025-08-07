Újabb helyek váltak fizetős parkolóvá

Az 51-es főúton napközben több helyen várható félpályás korlátozás. A 61-es és a 63-as kilométer között, Szalkszentmárton térségében egy sáv lesz járható, mivel burkolatjavítási munkálatokat végeznek, a 70-es és a 96-os kilométer között mozgótereléssel végeznek növényzetgondozási munkálatokat, itt időszakosan a félútpályát elfoglalják.

Az 53-as főúton, Kiskőrös térségében burkolatjavítást végeznek napközben, emiatt a 27-es és a 29-es kilométer között félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket.

Az 54-es főúton, Nemesnádudvar belterületén, a 86-os és a 87-es kilométer között az aszfaltot javítják, ezért a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva halad.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 411 centiméter, a víz hőmérséklete 20,5 Celsius, Tassnál 358 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -250 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.