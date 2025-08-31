Keresi a rendőrség ezt a 18 éves fiút, segítsen megtalálni!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 146 centiméter, a víz hőmérséklete 22,4 Celsius, Tassnál 172 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -272 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), Familia Patika Gyógyszertár (Lajosmizse, Dózsa György út 111.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.