Autósok figyelem! Útlezárások és korlátozások lesznek a belvárosban

Napi infó

Közlekedés

Rendezvények

Kecskemét belterületén, az 5-ös főút és a 441-es főút, vagyis a Budai út és a Bethlen körút kereszteződésében forgalomkorlátozást vezetnek be 13.30 és 14.00 között lovaskocsis rendezvény miatt.

Ma tartják a Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúrát, ezért az 53-as főúton az 56-os km-től a 88-as km-ig, Kiskunhalas és Tompa között a mezőny elhaladásának ideje alatt forgalomkorlátozásra kell készülni!

Szabadszálláson, lezárják a Honvéd utat egy rövid szakaszon táncos felvonulás miatt.

Az M5-ös autópályán,

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.

Időjárás

Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 178 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 185 centiméter.