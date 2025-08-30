5 órája
Autósok figyelem! Útlezárások és korlátozások lesznek a belvárosban
Kecskemét belterületén, az 5-ös főút és a 441-es főút, vagyis a Budai út és a Bethlen körút kereszteződésében forgalomkorlátozást vezetnek be 13.30 és 14.00 között lovaskocsis rendezvény miatt.
Ma tartják a Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúrát, ezért az 53-as főúton az 56-os km-től a 88-as km-ig, Kiskunhalas és Tompa között a mezőny elhaladásának ideje alatt forgalomkorlátozásra kell készülni!
Szabadszálláson, lezárják a Honvéd utat egy rövid szakaszon táncos felvonulás miatt.
Az M5-ös autópályán,
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd.
Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza.
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 178 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 185 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -282 centiméter.
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
