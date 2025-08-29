Több súlyos baleset is történt a népszerű strandon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

Tripla csoda Kecskeméten: hármasikrek születtek a Bartucz családban

Strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók, erre érdemes figyelni

Kiderült, kit vittek el a Kecskemétnél pusztító tűz helyszínéről a mentők

Ha ezt a 3 dolgot megteszi, fejvesztve fog elmenekülni az autók réme

Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat

Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Lajosmizse térségében, a 71-es és a 70-es kilométer között, valamint az 53-as és az 51-es kilométer között Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es kilométer között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as kilométer között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.

Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

az országhatár felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.