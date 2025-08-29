2 órája
Több súlyos baleset is történt a népszerű strandon
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Lajosmizse térségében, a 71-es és a 70-es kilométer között, valamint az 53-as és az 51-es kilométer között Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es kilométer között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as kilométer között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.
- az országhatár felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén, a 28-as és a 29-es kilométer között napközben burkolatjavítás miatt a fél útpályát lezárják.
Időjárás
Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 179 centiméter, a víz hőmérséklete 22,1 Celsius, Tassnál 184 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -283 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika )Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Kiszáradó tavak, fuldokló halak: az aszály térdre kényszeríti a halastavakat is
Elutasították a testület feloszlatására irányuló javaslatot Kiskunfélegyházán – galériával