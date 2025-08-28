1 órája
Az autópálya több szakaszán dolgoznak csütörtökön
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét és Lajosmizse, a 83-as és a 70-es kilométer között vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.50-13.30-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon számítani kell sávzárásra. (08.00-14.30-ig)
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es kilométer között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as kilométer között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.
- az országhatár felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 52-es főúton, a 17-es és a 60-as kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett, ami miatt félpályás korlátozásra kell számítani napközben.
Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén, a 28-as és a 29-es kilométer között napközben burkolatjavítás miatt a fél útpályát lezárják.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 207 centiméter, a víz hőmérséklete 21,8 Celsius, Tassnál 203 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -287 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika )Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Baja, Vörösmarty utca 6.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
