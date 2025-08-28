Az autópálya több szakaszán dolgoznak csütörtökön

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen

Az M5-ös autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét és Lajosmizse, a 83-as és a 70-es kilométer között vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.50-13.30-ig)

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon számítani kell sávzárásra. (08.00-14.30-ig)

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es kilométer között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak. (06.30-13.45-ig)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as kilométer között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.

- Röszke felé, a 146-os kilométernél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

- az országhatár felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.