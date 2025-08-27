Ezeken a szakaszokon korlátozzák a forgalmat az M5-ösön

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infók Bács-Kiskunból

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a Röszke irányába, Kecskemét térségében a 72-es és a 76-os kilométer között sövényvágást végeznek napközben, emiatt csak a külső sáv járható.

– A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Sövényvágás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 85-ös és a 79-es kilométer között, Kecskemét elkerülő szakaszán a belső sávot mozgó terelés mellett zárják.

– Kecskemét térségében, a 96-os kilométertől az 84-as kilométerig, mozgóterelés mellett burkolatmérést végeznek, időszakosan elzárják a külső- és a leállósávot.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 53-as főúton Kiskőrös belterületén, a 27-es és a 29-es kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás van érvényben.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

A Bácsalmás-Katymár-Bácsborsód összekötő úton, Madaras belterületén, a 6-os és a 8-as kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig tart majd.

Időjárás

Kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.