4 órája
Ezeken a szakaszokon korlátozzák a forgalmat az M5-ösön
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Ezt látja egy Gripen pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről
- Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler
- Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott
- Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat
- Kínos bakik sorát követte el a nyáron Magyar Péter
- Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– a Röszke irányába, Kecskemét térségében a 72-es és a 76-os kilométer között sövényvágást végeznek napközben, emiatt csak a külső sáv járható.
– A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Sövényvágás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 85-ös és a 79-es kilométer között, Kecskemét elkerülő szakaszán a belső sávot mozgó terelés mellett zárják.
– Kecskemét térségében, a 96-os kilométertől az 84-as kilométerig, mozgóterelés mellett burkolatmérést végeznek, időszakosan elzárják a külső- és a leállósávot.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 53-as főúton Kiskőrös belterületén, a 27-es és a 29-es kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás van érvényben.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A Bácsalmás-Katymár-Bácsborsód összekötő úton, Madaras belterületén, a 6-os és a 8-as kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.
A hétvégi kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig tart majd.
Időjárás
Kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 244 centiméter, a víz hőmérséklete 21,4 Celsius, Tassnál 241 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -288 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika (Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Ez az oka, hogy iskolakezdésig nem fejeződik be a buszállomás felújítása