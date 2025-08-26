1 órája
Útépítés és burkolatjavítás miatt is készülhetünk útlezárásra
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Új mobil MR-berendezés segíti a gyógyítást Kecskeméten
- Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok
- Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, mindössze 15 darab készült belőle
- Csatornába csúszott autójával, utasa és kutyája is megfulladt
- Magyar Péter egyre nagyobbakat hazudik a figyelemért
- Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 53-as főúton Kiskőrös belterületén, a 27-es és a 29-es kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás van érvénybe
A 441-es főúton, Kecskemét határában csatornáznak, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 243 centiméter, a víz hőmérséklete 21,5 Celsius, Tassnál 244 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -288 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika )Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
