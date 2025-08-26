augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Összefoglaló

3 órája

Útépítés és burkolatjavítás miatt is készülhetünk útlezárásra

#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infókat olvas a laptopon egy férfi
Napi infó Bács-Kiskunból
Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják. 

Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Az 53-as főúton Kiskőrös belterületén, a 27-es és a 29-es kilométer között burkolatjavítási munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás van érvénybe

A 441-es főúton, Kecskemét határában csatornáznak, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 243 centiméter, a víz hőmérséklete 21,5 Celsius, Tassnál 244 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -288 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika )Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

