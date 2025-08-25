Most érdemes lecsót főzni, ennyiért vásárolhatjuk meg a hozzávalókat a piacon

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó Bács-Kiskunból

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A 441-es főúton, Kecskemét határában csatornáznak, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 22,2 Celsius, Tassnál 213 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -290 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.) Aranymérleg Patika )Kiskunhalas, Szász K. utca 2.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kőris Gyógyszertár (Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 9.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.), Pax Gyógyszertár (Tiszakécske, Béke tér 5.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Klapka utca 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.