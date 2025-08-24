Gyerekek is megsérültek a frontális karambolban

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó Bács-Kiskunból

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Friss hírek

Áttért a szemközti sávba és egy kisbuszba csapódott a luxusautó, gyerekek kerültek kórházba

Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök

Ingyenes koncertsorozatot indít a Szerencsejáték Zrt., sztárfellépők érkeznek Bács-Kiskunba

„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok

Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke felé a 166-os kilométernél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 22,3 Celsius, Tassnál 211 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -290 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.