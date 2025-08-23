Ezeken a helyeken korlátozzák a forgalmat szombaton

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infók egy helyen

Friss hírek

Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban – oktatás, egészségügy, utak, kórházak a listán

A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot

A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt

Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!

Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása

Minden eddiginél pontosabban mérhetjük testünk valós korát

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt viszont továbbra is zárva tartják.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 23,4 Celsius, Tassnál 164 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -289 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.