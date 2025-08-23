Ezeken a helyeken korlátozzák a forgalmat szombaton

2 órája
Friss hírek
- Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban – oktatás, egészségügy, utak, kórházak a listán
- A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot
- A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
- Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!
- Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása
- Minden eddiginél pontosabban mérhetjük testünk valós korát
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt viszont továbbra is zárva tartják.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.
Időjárás
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 132 centiméter, a víz hőmérséklete 23,4 Celsius, Tassnál 164 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -289 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
