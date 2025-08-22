Több helyen is korlátozzák a forgalmat az M5-ösön

augusztus 22., péntek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a család, állításuk szerint elrabolhatták a kisfiút
  • Szenzációs koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar
  • Igazi sikertörténet: így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya
  • Ikertestvére adatait adta meg a rendőröknek egy izsáki férfi, bírósági ügy lett belőle
  • Már korábban is támadta a kormányt Magyar Péter milliárdos támogatója
  • A Föld legidősebb lakója a Titanic katasztrófája előtt született, két világháborút átélt

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 84-es és a 85-ös kilométer között, Csengele és Kistelek térségében, a burkolatrepedéseket öntik ki, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható

Időjárás

Erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok várható mindössze. Délután nyugaton már kisüt a nap hosszabb időszakokra is.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 134 centiméter, a víz hőmérséklete 23,9 Celsius, Tassnál 169 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -286 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

