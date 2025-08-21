1 órája
Hídépítés miatt ezen a szakaszon irányonként csak egy-egy sáv járható
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Gyakran lesz erősen felhős ég, de délelőtt DK-en még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. ÉNy-on 25, DK-en még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 140 centiméter, a víz hőmérséklete 23,7 Celsius, Tassnál 172 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -282 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
