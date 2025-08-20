Több helyen is dolgoznak a sztrádán

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infók egy helyen

Friss hírek

Ezeken a településeken lesz tűzijáték augusztus 20-án Bács-Kiskunban

98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő

Halálos vírust terjesztő afrikai kullancsok jelentek meg Kecskemétnél

Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk!

Nem volt rá jogosult, mégis a tárcával fizettette ki felesége szállásdíját Ruszin-Szendi Romulusz

Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.

Időjárás

A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal.

Programok Bács-Kiskunban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 150 centiméter, a víz hőmérséklete 23,8 Celsius, Tassnál 172 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -280 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.), Szent Miklós Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.