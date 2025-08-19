augusztus 19., kedd

Huba névnap

Összefoglaló

1 órája

Az utolsó pillanatban menekült meg a sofőr a lángoló kamionból

#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infók egy helyen
Fontos napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt
  • Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg
  • Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi
  • Hatalmas a baj! A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését
  • Gyurcsányék migrációs politikáját viszi tovább a Tisza Párt
  • Dragfesztivál gyerekeknek – nagy a felháborodás Berlinben

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág,  a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
  • Röszke irányába, Szatymaz térségében a 154-es és a 157-es kilométer között aszfaltozás miatt lezárták a külső és a leállósávon.

Az M8-as autópályán, a 76-os kilométernél lévő Dunaújvárosi Pentele Duna-hidat, az 51-es főút felé vezető oldalon ismét megnyitották, irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt viszont továbbra is zárva tartják. 

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os kilométer környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 151 centiméter, a víz hőmérséklete 23,9 Celsius, Tassnál 172 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Hóvirág Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), PatikaPlus Gyógyszertár (Kiskunhalas, Fejérföld út 24.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

 

 

